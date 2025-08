Holt sich Sauber-Bortoleto seine nächsten Punkte?

Kann Leclerc die Pole verteidigen?

Das gestrige Qualifying hielt einige Überraschungen bereit. Eine davon war zweifellos die Pole Position von Charles Leclerc im Ferrari. Nachdem McLaren das bisherige Wochenende nahezu dominiert hatte, kam Leclercs schnelle Runde in Q3 unerwartet. Mit dieser Leistung sicherte er Ferrari die erste Pole-Position für einen Grand Prix in dieser Saison. Auf einem Kurs, auf dem Überholen besonders schwierig ist, könnte das Qualifying eine entscheidende Rolle spielen. Wenn Leclerc einen sauberen Start erwischt und in den ersten Runden die Führung verteidigt, hat er eine echte Chance, im Rennen eine wichtige Rolle zu spielen. Neben ihm startet Oscar Piastri im McLaren aus der ersten Reihe. In der zweiten Startreihe folgen Lando Norris und George Russell.