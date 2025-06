Fast-Kollision zwischen McLaren-Duo

Boxenstop von Oscar Piastri

Jetzt ist auch Oscar Piastri an der Box. Auch bei ihm läuft nicht alles glatt und mit 3.4 Sekunden Standzeit macht er nichts auf Norris gut. Am Ende trennen die beiden McLaren nun etwas mehr als fünf Sekunden. Piastri gab am Boxenfunk aber an, dass er lieber einen grösseren Abstand haben möchte, um nicht die ganze Zeit in der Dirty Air zu fahren.