Hülkenberg-Enttäuschung im Q1 – Bortoleto weiter

9. Minute: Piastri bricht ab

Während Norris an die Spitze springt, muss Oscar Piastri seine schnelle Runde abbrechen. In einer der Kurven zieht es ihn zu weit hinaus, weshalb viel Staub aufwirbelt. So folgen hinter Norris aktuell Verstappen, Hamilton, Antonelli, Hadjar und Leclerc.