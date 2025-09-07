Bortoleto kämpft sich nach vorne – Status quo an der Spitze

28. Runde: Boxenstopp von George Russell

George Russell kommt zu seinem Boxenstopp rein und holt sich den harten Reifen ab. Bei McLaren überlegt man derweil den Stint zu verlängern, um dann direkt auf Soft zu gehen. Könnte es daran liegen, dass die frühen Stopper auf den harten Reifen bisher nicht wirklich überzeugt haben? Möglich. Bortoleto fährt aktuell hohe 1:23er-Zeiten.