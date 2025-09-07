DE
GP von Monza im Ticker
Bortoleto kämpft sich nach vorne – Status quo an der Spitze

vor 1 Minute

38. Runde: Boxenstop von Max Verstappen

Max Verstappen kommt an die Box...

vor 3 Minuten

37. Runde: Der Blick an die Spitze

Ganz vorne liegt Max Verstappen weiterhin mit einem guten Puffer zu Lando Norris an der Spitze. Der wurde über Funk gerade noch einmal gefragt, was er von dem Soft halten würde. "Ich denke, wir machen das Gegenteil, von dem Auto vor uns", antwortet Norris.

vor 4 Minuten

36. Runde: Überholmanöver von George Russell

Russell hat Ocon überholt und ist nun wieder der erste Verfolger von Leclerc. 4,7 Sekunden trennen die beiden Konkurrenten.

vor 5 Minuten

34. Runde: Bortoleto weiter auf Punktekurs

Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto liegt aktuell noch auf Platz 12 – kämpft sich nach seinem Boxenstopp also wieder nach vorne. Da vor ihm noch nicht alle Konkurrenten ihren Boxenstopp gemacht haben, befindet sich der Brasilianer weiterhin auf Punktekurs.

vor 5 Minuten

35. Runde: Russell verliert Zeit

George Russell war vor den Boxenstopps an Leclerc dran, nach dem Reifenwechsel aber steckt er im Verkehr fest und hat deutlich an Zeit in Richtung Leclerc verloren.

vor 6 Minuten

34. Runde: Boxenstopp von Charles Leclerc

Charles Leclerc kommt ebenfalls rein. Der Reifenwechsel läuft gut, seine Einfahrt in die Box war aber grenzwertig. Die Reifen qualmen deutlich, als Leclerc über die Linie geht. Hoffentlich war er da pünktlich genug auf der erlaubten Geschwindigkeit.

vor 7 Minuten

33. Runde: Boxenstopp von Isack Hadjar

Isack Hadjar biegt als nächster Pilot ab und absolviert seinen Boxenstopp. Er geht auf den Medium und kommt knapp vor Tsunoda wieder raus.

vor 12 Minuten

29. Runde: Szene zwischen Tsunoda und Lawson

Für Carlos Sainz gibt es eine Verwarnung. Auf der Strecke gibt es derweil eine Situation zwischen Tsunoda und Lawson. Tsunoda lag vorne, als es in Richtung Schikane ging, als Lawsons linkes Vorderrad Tsunodas rechtes Hinterrad touchierte. Beide mussten in die Auslaufzone.

vor 12 Minuten

29. Runde: Boxenstopp von Kimi Antonelli

Kimi Antonelli ist der nächste Fahrer, der zu seinem Stopp reinkommt. Er wechselt auf den harten Reifen und landet nach einem recht langsamen Reifenwechsel auf Platz 14.

vor 13 Minuten

28. Runde: Boxenstopp von George Russell

George Russell kommt zu seinem Boxenstopp rein und holt sich den harten Reifen ab. Bei McLaren überlegt man derweil den Stint zu verlängern, um dann direkt auf Soft zu gehen. Könnte es daran liegen, dass die frühen Stopper auf den harten Reifen bisher nicht wirklich überzeugt haben? Möglich. Bortoleto fährt aktuell hohe 1:23er-Zeiten.

