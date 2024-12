McLaren vs. Ferrari

Nach Max Verstappens viertem aufeinanderfolgenden Fahrertitel beim Grossen Preis von Las Vegas steht nun die Entscheidung in der Konstrukteursweltmeisterschaft im Fokus. In Führung liegt McLaren, die 30 Punkte Vorsprung zu Ferrari mit in das heutige Rennen nehmen. Wenn es nach dem Rennen 45 Zähler sein. Im Falle eines Sieges reicht sogar ein Vorsprung von 44 Punkten, da McLaren bei Gleichstand mehr Siege auf dem Zettel hätte. Red Bull hat theoretisch noch Chancen, doch selbst das Team zweifelt daran, McLaren den Titel noch streitig machen zu können. In der Startaufstellung haben Lando Norris und Oscar Piastri auf den Plätzen drei und vier die bessere Ausgangsposition für McLaren. Ferrari startet mit Charles Leclerc auf Platz fünf und Carlos Sainz auf Rang sieben, mit Lewis Hamilton dazwischen.