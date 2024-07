vor 2 Minuten

21. Runde: Auch Piastri geht an Hamilton vorbei!

Es wirkt fast, als würde es sich bei den Überholmanövern um Überrundungen handeln - so überlegen sind die McLaren im Nieselregen den Mercedes. Lewis Hamilton will trotzdem noch nicht auf Intermediates wechseln. Charles Leclerc, Sergio Pérez, Esteban Ocon und Guanyu Zhou waren hingegen schon zum Wechsel auf die Halbregenreifen an der Box.