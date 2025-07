Regen-Chaos – neuer Skandal in Spa?

Drei-Stunden-Regel greift

Das aktuelle Szenario erinnert stark an das Rennen in Spa im Jahr 2021. Damals machte heftiger Regen ein normales Fahren unmöglich und nach über drei Stunden Wartezeit wurden lediglich zwei Runden hinter dem Safety Car absolviert. Dennoch wurden halbe Punkte vergeben, was bei Teams und Fans für viel Frust und Kritik sorgte. Danach wurde das Regelwerk überarbeitet und heute dürfte um spätestens 18 Uhr Schluss sein. Denn es gilt: Sobald das Rennen mit einer Einführungsrunde hinter dem Safety Car beginnt, startet automatisch die maximale Gesamtdauer von drei Stunden.