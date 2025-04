WM-Leader Norris erhält Strafe

1. Runde: Start Rennen

Die Ampel ist aus, das Rennen in Bahrain läuft! Oscar Piastri erwischt einen starken Start und behauptet seine Führung souverän. Dahinter nutzt George Russell den Gripvorteil der Soft-Reifen und überholt Charles Leclerc direkt in den ersten Kurven. Auch Lando Norris erwischt einen Traumstart und stürmt nach vorne. Er ist neuer Dritter und mischt früh an der Spitze mit.