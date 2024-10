In der Verfolgung

Auf P5 und P6 warten Oscar Piastri und George Russell auf ihre Chance. Piastri hatte im Sprint starke sechs Plätze gut gemacht, musste aber auch weit hinten starten. Heute schielt er bei besserer Startposition sicherlich aufs Podium. Bei Russell schwingt das Momentum in die andere Richtung. Im Sprint auf dem zweiten Platz gestartet, ist er letztlich nur Fünfter geworden. Gestern klagte er in der Quali dann, dass irgendetwas fehle. Passend dazu crashte er am Ende des Qualifyings in die Bande und muss nun hoffen, dass die Mechaniker dieses verlorene Etwas wiedergefunden haben.