Norris schnappt Verstappen die Pole weg

Zum achten Mal in dieser Saison sind die Sauber-Fahrer in der Quali nur Kurzarbeiter und bleiben im Q1 hängen. Im Rennen von Zandvoort läuft alles auf das Königs-Duell Verstappen gegen Norris hinaus.

1/11 McLaren-Pilot Lando Norris holt die Pole in Zandvoort.

Qualifying

Der Regen vom Morgen in Zandvoort sorgt dafür, dass die Teams viel taktieren und die Qualifikation vorsichtig angehen. Die Folge: Gegen Ende von Q1 gibts mächtig Verkehr auf der vergleichsweise kurzen Strecke. Die Leidtragenden sind unter anderem die beiden Kick-Sauber-Fahrer Valtteri Bottas und Guanyu Zhou, die beide nicht auf Touren kommen und das Rennen von hinten in Angriff nehmen müssen.

Am Ende ist das Qualifying eine grosse Show in orange – allerdings nicht im Farbton der holländischen Fans, sondern jenem von McLaren. Der Papaya-Express in Form von Lando Norris stiehlt Lokalmatador Max Verstappen die Pole. Es ist das vierte Mal, dass der Brite in seiner Karriere von ganz vorne loslegen darf. Zum ersten Mal war Norris in Russland 2021 der Pole-Mann. Teamkollege Oscar Piastri startet am Sonntag von Platz drei.

Ein Grund für Panik muss das bei Champion Verstappen noch nicht sein. Die drei Rennen in Zandvoort seit der Rückkehr in den F1-Kalender gewann allesamt der Holländer (jeweils von Startplatz 1 aus). Und auch die Pole ist derzeit kein Garant für den Sieg in der Formel 1. Die letzten sechs Rennen gingen allesamt nicht an den Schnellsten aus der Qualifikation.

Verstappen gegen Norris – das ist auch in der Gesamtwertung der Formel 1 das Königs-Duell. 78 Punkte liegt der Red-Bull-Pilot noch vor seinem Verfolger im McLaren.

Einen Dämpfer muss der siebenfache Champion Lewis Hamilton hinnehmen. Im letzten Rennen vor der Sommerpause in Belgien fuhr der Mercedes-Pilot noch zum Sieg. In den holländischen Dünen bleibt er nun schon im Q2 hängen – genau wie Ferrari-Fahrer Carlos Sainz. Beide haben damit eine Herkules-Aufgabe vor sich fürs Rennen am Sonntag. Überholen ist bekanntermassen schwierig in Zandvoort.

Das gab zu reden

Am Samstagvormittag beim letzten Training zerlegte Williams-Fahrer Logan Sargeant seinen Boliden, sodass dieser gar noch teilweise Feuer fing mitten auf der Strecke. Doch Überraschung: Der US-Fahrer kann trotzdem wenig später in die Qualifikation eingreifen – wenn auch mit begrenztem Erfolg. Aber zumindest die Team-Mechaniker können sich für diesen Reparatur-Effort auf die Schultern klopfen.

Training stark beeinträchtigt: Sargeant crasht in Leitplanken – Auto mit Totalschaden ( 00:38 )

Sauber

Das Qualifying ist für das Sauber-Duo – wie schon im Vorjahr in Zandvoort – eine kurze Angelegenheit. Valtteri Bottas, der immerhin um einen neuen Vertrag fährt, kann seine gute Form vom dritten Training am Vormittag (drittschnellste Zeit) nicht bestätigen. Der Finne kommt in der hektischen Schlussphase des Q1 nicht über Rang 18 hinaus.

Gleich dahinter reiht sich Teamkollege Guanyu Zhou ein. Nur Logan Sargeant steht noch hinter den Audi-Sauber-Piloten – und das auch nur, weil der 23-Jährige nach seinem Crash keine richtige Zeit hinlegen konnte.

Es ist bereits das achte Mal in dieser Saison, dass die Hinwiler Boliden in der ersten Quali-Session hängenbleiben.

Startaufstellung

1. Reihe Norris – Verstappen

2. Reihe Piastri – Russell

3. Reihe Pérez – Leclerc

4. Reihe Alonso – Albon

5. Reihe Stroll – Gasly

6. Reihe Sainz – Hamilton

7. Reihe Tsunoda – Hülkenberg

8. Reihe Magnussen – Ricciardo

9. Reihe Ocon – Bottas

10. Reihe Zhou – Sargeant

4. Pole für McLaren-Pilot Norris Qualifikation 1. Teil (18 Minuten) ** 1. Pérez 1:11,006 2. Russell 3. Sainz 4. Leclerc 5. Hamilton 6. Norris 7. Verstappen 8. Alonso 9. Albon 10. Stroll 11. Piastri 12. Tsunoda 13. Magnussen 14. Gasly 15. Hülkenberg 1:11,832 ------------------------- 16. Ricciardo 1:11,943 17. Ocon 18. Bottas 1:12,168 19. Zhou 1:13,261 20. Sargeant (Unfall)

Qualifikation 2. Teil (15 Minuten) ** 1. Norris 1:10,496 2. Piastri 3. Russell 4. Stroll 5. Pérez 6. Leclerc 7. Albon 8. Verstappen 9. Gasly 10. Alonso 1:10,845 ------------------- 11. Sainz 1:10,914 12. Hamilton 13. Tsunoda 14. Hülkenberg 15. Magnussen

Qualifikation Pole-Kampf (12 Minuten) ** 1. Norris 1:09,673 2. Verstappen 1:10,029 3. Piastri 4. Russell 5. Pérez 6. Leclerc 7. Alonso 8. Albon 9. Stroll 10. Gasly

So gehts weiter

Am Sonntagnachmittag steht das Rennen an der Küste von Zandvoort an. Um 15 Uhr erlöschen die Ampeln und die Fahrer rasen los über den 4,3 Kilometer langen Kurs.