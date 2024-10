400. Rennwochenende für Alonso

In Mexiko steht Fernando Alonso vor einem Meilenstein: Der Spanier absolviert sein 400. Rennwochenende in der Formel 1. Der zweifache Weltmeister und ehemalige Rivale von Michael Schumacher gab 2001 für Minardi sein Debüt in der Königsklasse. Sein 400. Rennen wird allerdings erst in Las Vegas über die Bühne gehen, da er zwei Rennen in seiner Karriere auslassen musste. Viel dürfte für Alonso in Mexiko aber nicht drin sein. Bisher kam Aston Martin hier nicht zurecht.