Sauber-Bortoleto schlägt in Ungarn Weltmeister Verstappen

1/7 Charles Leclerc ist der McLaren-Partycrasher. Sensationell schnappt sich der Monegasse die Pole vor den beiden Papaya-Piloten. Foto: AFP

Das Qualifying

Im Kampf um die Pole gibt es bei bewölktem Wetter (teilweise bisschen Regen und Wind) eine dicke Überraschung: Charles Leclerc im Ferrari vermiest McLaren die Party. Der Monegasse überrascht mit einer starken letzten Runde alle und schnappt sich die Pole in Ungarn – vor Piastri und Norris.

Überraschend ist auch die Pace der Aston Martin. Sowohl Alonso als auch Stroll schaffen es locker ins Q3 und schnappen sich die Plätze fünf und sechs.

Eine für seine Verhältnisse enttäuschende Qualifikation erlebt Max Verstappen. Der Holländer startet von Platz acht ins Rennen. Am Funk beschwert er sich über seine Reifen: «Es fühlt sich an, als würde ich auf Eis fahren.» Aus Schweizer Sicht erfreulich: Bortoleto holt sich Startplatz 7.

Die Sauber

Das war nichts im Qualifying bei Nico Hülkenberg. Trotz guter Leistungen im dritten Training scheitert der Deutsche bereits im ersten Umlauf und startet von Startplatz 19 ins Rennen am Sonntag. Anders sieht es bei Gabriel Bortoleto aus. Der junge Brasilianer schafft es zum dritten Mal überhaupt ins Q3 und erarbeitet sich als Siebter eine gute Ausgangssituation.

Das gab zu reden

Zum vierten Mal schafft es Lewis Hamilton in seinem Ferrari in dieser Saison nicht ins Q3 – zum zweiten Mal in Folge. «Jedes Mal, jedes Mal», funkt der siebenfache Weltmeister nach seinem Out in Q2 verärgert an die Box. Er wird von Startplatz 12 ins Rennen starten müssen. Dabei darf man nicht vergessen: Hamilton ist in Ungarn Pole-Rekordhalter (neunmal).

Die Startaufstellung

1. Reihe: Leclerc – Piastri

2. Reihe: Norris – Russell

3. Reihe: Alonso – Stroll

4. Reihe: Bortoleto – Verstappen

5. Reihe: Lawson – Hadjar

6. Reihe: Bearman – Hamilton

7. Reihe: Sainz – Colapinto

8. Reihe: Antonelli – Tsunoda

9. Reihe: Gasly – Ocon

10. Reihe: Hülkenberg – Albon

So lief die Quali 1. Teil (18 Minuten) 1. Piastri 1:15,211 2. Alonso 3. Hadjar 4. Norris 5. Leclerc 6. Bortoleto 7. Russell 8. Sainz 9. Stroll 10. Hamilton 11.Verstappen 12. Bearman 13. Antonello 14. Lawson 15. Colapinto 1:165,875 ----------------------- 16. Tsunoda1:15,899 17. Gasly 18. Ocon 19. Hülkenberg 1:16,081 20. Albon 2. Teil (15 Minuten) 1. Norris 1:14,890 2. Piastri 3. Stroll 4. Russell 5. Alonso 6. Leclerc 7. Hadjar 8. Verstappen 9. Lawson 10. Bortoleto. 1:15,687 ------------------- 11. Bearman1:15,694 12. Hamilton 13. Sainz 14. Colapinto 15. Antonelli Pole-Kampf (12 Minuten) 1. Leclerc 1:15,372 2. Piastri 1:15,398 3. Norris 4. Russell 5. Alonso 6. Stroll 7. Bortoleto 1:15,725 8. Verstappen 9. Lawson 10. Hadjar Strafen Bisher keine Mehr

Die Stimmen

Charles Leclerc: «Das ganze Qualifying war extrem schwer. Es war schon schwer ins Q2 zu kommen, weil sich die Bedingungen geändert haben. Alles wurde etwas komplizierter und ich wusste, ich muss einfach eine saubere Runde fahren, um ein gutes Resultat zu erzielen. Am Ende ist es die Pole geworden, aber das habe ich nicht erwartet. Ehrlich gesagt bin ich sprachlos. Es ist eine der schönsten Poles überhaupt, weil sie am unerwartetsten war. Der Start und die erste Kurve werden im Rennen essentiell sein.»

Oscar Piastri: «Der Wind hat viel verändert. Ich weiss, es klingt jämmerlich, das Resultat auf den Wind zu schieben, aber der Wind ist von Q2 zu Q3 plötzlich von der anderen Seite gekommen. Die Kurven haben sich anders angefühlt, deshalb fand ich meine erste Runde schrecklich, die zweite dann besser, obwohl sie langsamer war. Ich bin überrascht, dass wir nicht schneller waren. Charles war das ganze Wochenende schnell und heute morgen war er näher dran als erwartet. Ich habe nicht erwartet, hinter einem Ferrari zu starten.»

Lando Norris: «Es ist sicher enttäuschend. Aber Charles hat einen super Job in der letzten Runde gemacht. Er hat mit dem drehenden Wind vielleicht etwas mehr Risiko genommen. Aber wir beschweren uns nicht. Wir haben gezeigt, dass wir schnell fahren können. Ich denke es wird ein gutes Rennen und ich nehme an, dass wir etwas mehr Tempo als Charles haben.»

So geht es weiter

Am Sonntag um 15 Uhr steigt das Rennen in Ungarn (live im Ticker). Danach gibt es eine kleine Pause. Erst Ende August gehts dann in Holland in Zandvoort weiter.