FIA-Kalender für 2026
F1-Sprints neu auch in Montreal, Zandvoort und Singapur

In der kommenden Saison wird die Formel 1 an drei neuen Standort Sprintrennen durchführen, wie der FIA-Kalender für 2026 zeigt.
Publiziert: 13:21 Uhr
|
Aktualisiert: 13:30 Uhr
In Montreal wird 2026 erstmals ein Sprintrennen der Formel 1 ausgetragen.
Foto: Lukas Gorys

Darum gehts

  • Formel 1 führt 2026 Sprintrennen in Montreal, Zandvoort, Singapur ein
  • Sprintrennen umfassen rund 100 Kilometer und sind actiongeladen
  • Sechs Sprintrennen pro Jahr, Sieger erhält 8 WM-Punkte
Die Formel 1 trägt im kommenden Jahr erstmals Sprintrennen in Montreal, in Zandvoort und in Singapur aus. Das geht aus dem vom Automobil-Weltverband FIA veröffentlichten Kalender hervor.

Insgesamt wird es auch 2026 sechs Sprints mit einer Rennlänge von jeweils rund 100 Kilometern geben. Aktuell bekommt der Sieger eines solchen Rennens acht WM-Punkte, der Achtplatzierte erhält noch einen Zähler für die Formel-1-Gesamtwertung. In einem normalen Grand Prix gibt es für den Renngewinner 25 Punkte.

      Meistgelesen