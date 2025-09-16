In der kommenden Saison wird die Formel 1 an drei neuen Standort Sprintrennen durchführen, wie der FIA-Kalender für 2026 zeigt.

F1-Sprints neu auch in Montreal, Zandvoort und Singapur

In Montreal wird 2026 erstmals ein Sprintrennen der Formel 1 ausgetragen. Foto: Lukas Gorys

Die Formel 1 trägt im kommenden Jahr erstmals Sprintrennen in Montreal, in Zandvoort und in Singapur aus. Das geht aus dem vom Automobil-Weltverband FIA veröffentlichten Kalender hervor.

Insgesamt wird es auch 2026 sechs Sprints mit einer Rennlänge von jeweils rund 100 Kilometern geben. Aktuell bekommt der Sieger eines solchen Rennens acht WM-Punkte, der Achtplatzierte erhält noch einen Zähler für die Formel-1-Gesamtwertung. In einem normalen Grand Prix gibt es für den Renngewinner 25 Punkte.