Der Fall Ferrari bleibt spannend. Auch hier beim 10. WM-Lauf in Kanada. Die Italo-Medien machen Druck, bereiten die Entlassung von Chef Fred Vasseur (57) vor. Die Roten also unter Druck. Schnellster beim ersten Training: Verstappen vor dem Williams-Duo.

1/11 Da war bei Charles Leclerc im Ferrari noch alles in Ordnung. Foto: Lukas Gorys

Roger Benoit, Montreal

Das ewige Theater um die Werkshallen in Maranello und Fiorano (Blick berichtete) nerven auch Sir Lewis Hamilton: «Die Berichte aus Italien sind unwahr. Ich würde das nie unterstützen, Fred ist der Hauptgrund, warum ich hier bin. Er hat mich zu Ferrari geholt. Ich bin mir sicher, dass er uns an die Spitze führen wird. Aber es braucht Zeit!»

Piero Lardi (80) als Spion?

Interessant, dass am Freitag Piero Lardi (80) im Fahrerlager auftauchte. Der Italiener ist der uneheliche Sohn von Firmengründer und Commendatore Enzo Ferrari (starb am 14. August 1988). Piero Lardi, achtfacher Milliardär, macht sich als graue Eminenz der Nobelmarke wohl das eigene Bild der aktuellen Situation.

Piero Lardi. Foto: IMAGO/HochZwei

Und es war dann nach 15 Minuten der Ferrari von Charles Leclerc, der als Mann mit der Bestzeit die roten Flaggen auslöste. Der Monegasse hatte in der Schikane zwischen der dritten und vierten Kurve das Auto mit der Startnummer 16 verloren und krachte in die Tecpro-Mauer. Bei nur 17 Grad, Sonne, keine Wolken.

Links knickten beide Räder weg. Nach neun Minuten war die Unfallstelle geräumt, die Strecke wurde wieder freigegeben. In den drei Trainings (jeweils 60 Minuten) wird die Uhr – im Gegensatz zur Qualifikation – nicht angehalten.

Williams-Duo wieder voll da

Kurz nach dem Unfall sahen wir Russell (holte 2024 mit 1:12,000 die Kanada-Pole) und Vorjahressieger Verstappen vorne. Leclerc wurde nach hinten durchgereicht. Und wie erwartet schoss sich das Williams-Duo Sainz und Albon nach dem angekündigten Barcelona-Debakel wieder ins Rampenlicht. Der WM-Fünfte hat nach vorne keine Ambitionen und nach hinten keine Rivalen.

Hülk küsste Mauer der Champions

Bei Sauber erwartet man nach dem Spanien-Hoch (5. Hülkenberg) eine klare Steigerung des aktuellen WM-Achten. Nun, der «Schock» blieb am Freitag, dem 13. noch aus. Hülkenberg küsste die berühmte «Wall of Champions» in der Zielkurve.

Der Schaden hielt sich in Grenzen, trotzdem wurde der Deutsche Letzter. Teamkollege Bortoleto nutzte seinen ersten Auftritt am Olympischen Ruderbecken von 1976 noch nicht zu einem Exploit – Position 16. Der Brasilianer dachte vielleicht noch immer an seinen Auto-Zwischenfall vor einer Woche in Zürich.