F1-Showdon in Katar
So wird Norris schon heute Weltmeister

Wird Lando Norris der erste McLaren-Weltmeister seit Lewis Hamilton 2008? Blick nennt die Szenarien, bei denen die WM schon vor dem Finale in einer Woche entschieden wäre.
Publiziert: vor 19 Minuten
Lando Norris (l.) hat in der WM einen satten Vorsprung auf Max Verstappen und ...
Foto: Lukas Gorys
Roger Benoit und Stefan Meier

Während Oscar Piastri (374 Punkte) und Max Verstappen (371) am Sonntag (17 Uhr) beim GP von Katar in der WM höchstens weiter aufholen können, liegt für Lando Norris (396) gar der erste WM-Titel seiner Karriere drin. Bei einem Sieg würde der Brite uneinholbar an der Spitze liegen. So ist die Ausgangslage für einen Norris-Titel.

Norris ist Weltmeister bei einem …
… 1. Rang.
… 2. Rang, wenn Piastri maximal 4. wird und Verstappen hinter Norris bleibt.
… 3. Rang, wenn Piastri maximal 5. wird und Verstappen hinter Norris bleibt.
… 4. Rang, wenn Piastri maximal 6. wird und Verstappen hinter Norris bleibt.
… 5. Rang, wenn Piastri maximal 7. wird und Verstappen hinter Norris bleibt.
… 6. Rang, wenn Piastri maximal 8. wird und Verstappen hinter Norris bleibt.
… 7. Rang, wenn Piastri maximal 9. wird und Verstappen hinter Norris bleibt.
… 8. Rang, wenn Piastri ohne Punkte und Verstappen hinter Norris bleibt.

