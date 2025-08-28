In Zandvoort meldet sich die F1 aus der Sommerpause zurück und wartet mit einem normalen Rennwochenende auf. Wer startet mit einem Vollerfolg in den zweiten Saisonabschnitt? Hier gibts alle Startzeiten von Trainings, Qualifying und Rennen.

Tag Kategorie Startzeit Freitag, 29. August 1. freies Training 12.30 Uhr Freitag, 29. August 2. freies Training 16 Uhr Samstag, 30. August 3. freies Training 11.30 Uhr Samstag, 30. August Qualifying 15 Uhr Sonntag, 31. August Rennen 15 Uhr

Vier lange Wochen befand sich die F1 im Sommerschlaf. In Zandvoort kehrt sie diesen Freitag zurück und lanciert den zweiten Saisonabschnitt, der aus noch zehn verbleibenden Rennen besteht. Ein Einbruch von McLaren würde in Anbetracht der Dominanz mit sieben Doppelsiegen in den bisherigen 14 GP der Saison 2025 erstaunen. Dennoch müssen auch die Papayas um WM-Leader Oscar Piastri erst wieder beweisen, dass sie weiterhin in einer eigenen Liga fahren.

Letztmals nicht Weltmeister nach Führung zur Sommerpause wurde 2021 Lewis Hamilton. In einem an Dramatik nicht zu überbietenden Saisonfinale schnappte sich Max Verstappen in der allerletzten Runde die Führung des Briten und beendete die Saison dadurch vor ihm. Um sich auch nur schon in die Nähe einer solchen Möglichkeit zu manövrieren, tut Verstappen gut daran, in seinem Heimrennen ordentlich zu punkten. Das Qualifying und Rennen gibts wie immer live bei Blick.