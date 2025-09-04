Im September stehen mit Monza und Baku zwei Formel-1-Rennen auf dem Programm, diesen Sonntag ist der Klassiker in Italien Schauplatz der Rennaction. Alle Startzeiten von Trainings, Qualifying und Rennen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Tag Kategorie Startzeit Freitag, 5. September 1. freies Training 13.30 Uhr Freitag, 5. September 2. freies Training 17 Uhr Samstag, 6. September 3. freies Training 12.30 Uhr Samstag, 6. September Qualifying 16 Uhr Sonntag, 7. September Rennen 15 Uhr

Trotz der bislang enttäuschenden Leistungen des Ferrari-Duos Leclerc/Hamilton mit noch keinem einzigen GP-Sieg in diesem Jahr und dem Doppel-Nuller in Zandvoort dürfte die Unterstützung der Tifosi in Monza so gross wie eh und je sein. Ein Blick in die Vergangenheit dient dabei als Mutmacher. Während Leclerc im Vorjahr zum Sieg fuhr und auch 2019 das Rennen gewinnen konnte, war Hamilton auf dem Autodromo Nazionale di Monza ganze fünfmal siegreich, zuletzt 2018.

Ganz so lange ist es nicht her, seit Sainz im vergangenen Oktober den bis dato letzten Ferrari-Sieg realisierte. Dennoch warten die Ferrari-Fans sehnlichst auf einen Vollerfolg und welcher Ort würde sich nach verpasster Chance in Imola besser eignen als Heimrennen Nummer 2? Das Qualifying und Rennen gibts live auf Blick.