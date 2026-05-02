Italiens Sport-Held Zanardi (†59) ist gestorben

2012 wurde er zu Italiens Sportler des Jahres gekürt. Alessandro Zanardi ist am Freitag verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ex-Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi stirbt mit 59 Jahren am Freitag

Er gewann 2012 Paralympics-Gold und überwand schwere Schicksalsschläge

41 Formel-1-Rennen und 3 Medaillen bei den Spielen 2016 in Rio

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Traurige Nachricht aus Italiens Sportwelt: Ex-Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Dies gibt seine Familie in einer Mitteilung bekannt. «Alex ist friedlich eingeschlafen», heisst es in dieser. Zur Todesursache machen die Angehörigen keine genaueren Angaben.

Das Leben des Italieners war gezeichnet von Schicksalsschlägen, aber auch vom Willen Zanardis, sich immer wieder zurückzukämpfen.

2001 verlor Zanardi bei einem Champ-Car-Unfall am Lausitzring beide Beine und entging dem Tod damals im Spital nur knapp. Trotzdem gelang ihm das Comeback im Motorsport. Zwischen 2005 und 2009 fuhr der Italiener wieder für BMW in der Tourenwagen-WM.

Olympia-Gold für Zanardi

Sein Debüt in der Formel 1 gab Zanardi im September 1991 beim GP in Spanien. Während seiner Karriere absolvierte der Italiener zwischen bis 1999 insgesamt 41 Grand-Prix-Rennen in der Königsklasse. Zu seinen Teams gehörten Jordan, Minardi, Lotus und zuletzt Williams, wo er zusammen mit Ralf Schumacher das Fahrer-Duo bildete. Dazwischen holte er bei der Champ-Car-Serie (später Indycar) zweimal den Titel.

2011 stieg Zanardi mit seinem Handbike in den Radsport ein. Ein Jahr später trat der Italiener an den Paralympischen Spielen in London an und gewann dabei die Goldmedaille bei den Handbikes in der Klasse H4. Dafür zeichnete ihn die italienische Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» zum Sportler des Jahres aus. 2016 holte Zanardi in Rio de Janeiro drei weitere Paralympics-Medaillen. Währenddessen begann der ehemalige Motorsportler, auch im Triathlon mitzumischen und nahm mit seinem Rollstuhl an mehreren Ironman teil.

LKW-Unfall in Italien

2020 kam Zanardi wieder beinahe ums Leben. Während eines Handbike-Rennens in Pienza stiess der Italiener mit einem Lastwagen zusammen. Er musst sich in der Folge mehreren Gehirn-OPs unterziehen.

1:01 Obiettivo Tricolore 2020: Alex Zanardi verunfallt bei Handbike-Rennen

Zwei Jahre später geriet dann Zanardis Haus in Brand, weshalb er wieder ins Spital musste.

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Die Nachricht über das Ableben der ehemaligen Formel-1-Ikone erschüttert nicht nur die Sportwelt. Auf X reagiert Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit tiefer Trauer: «Italien verliert einen grossen Champion und einen aussergewöhnlichen Mann, der jede Prüfung des Lebens in eine Lektion über Mut, Stärke und Würde verwandeln konnte.»