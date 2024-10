Es gibt Jubiläen, die man nicht feiern sollte: Sauber blieb in Austin zum 30. Mal in Serie (24 Rennen, 6 Sprints) ohne Punkte. Oder seit dem 8. Oktober 2023 in Katar: 8. Bottas, 9. Zhou.

Die beiden Sauber bleiben in Austin wieder einiges schuldig. Foto: Lukas Gorys 1/11

Roger Benoit Formel-1-Experte

Aber in Hinwil träumt man auch nach der erneut peinlichen Vorstellung weiter. Die Chefs lassen das Duo Bottas (17.) und Zhou (19.) ohne Kritik aber mit einer Gurke an die Wand fahren.

Der letzte Platz ging diesmal an den fünffachen Austin-Sieger Lewis Hamilton (39), der bereits in der dritten Kurve ins Kiesbett segelte und nicht mehr rauskam. Am gleichen Ort, wo am Samstag Teamkollege Russell den Quali-Crash baute.

Mehr Formel 1 Rogers Boxenstopp FIA-Blitzaktion Extra-Punkt in der Formel 1 weg

Holt Zhou aus dem Cockpit

Für den völlig überforderten Zhou (nehmt den Chinesen endlich aus dem Cockpit, Vertrag hin oder mehr) ist ein Nachfolger schnell gefunden. Wenn man es will.

In Texas lag Zhou nach zehn Runden überraschend an 13. Stelle – so nahe lag er wie schon lange nicht mehr in der Nähe von Punkten. Und was machte der Chinese? Er drehte sich ohne Druck eines Rivalen. Bevor Zhou wieder in Rennrichtung stand, waren die letzten sechs Autos an ihm vorbeigezogen.

Zum Glück kommt Hülkenberg

Die grosse Frage: Wird die Saison 2024 die zweite nach 2014 ohne WM-Zähler? Bei dieser Frage lehnt sich auch Binotto aus dem Fenster: «Unsere nächsten Upgrades im November werden klar zu erkennen sein – und uns vorwärtsbringen.»

Für die Fans noch wichtiger: Wer wird der zweite Fahrer neben Nico Hülkenberg (37). Der Deutsche wurde in Texas im Haas-Ferrari Achter und hat jetzt als Zehnter bereits 29 sensationelle Zähler auf dem Konto.

Colapinto und Bortoleto sind frei

Da darf man sich in Hinwil freuen und dem früheren Chef Andreas Seidl danken! Wen zaubert Binotto aus dem Zylinderhut? Bottas, Schumi – oder eben doch Bortoleto oder Colapinto? Jetzt ist klar: McLaren und Williams würden ihren Diamanten aus der eigenen Academy für einen Stammplatz im Audi-Sauber 2025 sofort ziehen lassen.

Also schlagt endlich zu. Wie es Williams (Colapinto für Sargeant) und Racing Bulls (Lawson für Ricciardo) kompromisslos getan haben. Und bei Red Bull dürfte Pérez kaum die Saison zu Ende fahren. Vertrag hin und her. Mit Geld verliert in der Formel 1 jedes Papier seinen Wert.