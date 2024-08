1/14 Erster Auftritt im Mercedes endet in den Mauern: Andrea «Kimi» Antonelli crasht seinen Boliden.

Roger Benoit, Monza

Was für eine Aufregung um das Supertalent auf den Tribünen und bei Mercedes. Mit dieser Crash-Premiere in der fünften Runde – der Italiener lag an vierter Stelle – hatte kaum jemand gerechnet.

Beim Anbremsen der Parabolica-Kurve verlor Antonelli das Heck und flog mit über 150 km/h in die Tecpro-Mauern. Wahnsinn, er war bis dahin auf dem Weg zur klaren Bestzeit! Und weil der Aufprall mit über 15 g geschah, kam sofort das Medical Car auf die Strecke. Doch «Kimi» war okay.

«Schumi ist nichts Besonderes»

Natürlich löste der Zwischenfall sofort die Diskussionen. Antonelli zu überfordert – hat jetzt Schumi bei den Silberpfeilen doch noch eine Chance?

Der Aufschrei in Deutschland, dass Williams den Argentinier dem Mick Schumacher (25) vorzog, bremste Teamchef James Vowles (früher Mercedes-Strategiechef) schnell ein: «Franco und Mick sind beide gute Fahrer, aber eben nichts Aussergewöhnliches.»

Maloney mit Bestzeit – wofür?

Vowles weiter: «Franco liegt in der Formel 2 vor Bearman und Antonelli, die in einem besseren Team fahren. Ich wollte mit meiner Entscheidung zeigen, dass wir in unsere Academy nicht umsonst Talente ausbilden – und dass es sich lohnt, bei uns zu testen!»

Oder einen lieben Gruss nach Hinwil. Dort fuhr der Formel-2-Gesamtvierte Zane Maloney (20) im ersten Formel-2-Training Bestzeit. Doch der Academy-Pilot aus Hinwil scheint bei den Überlegungen der neuen Führung keine Rolle zu spielen.

Neuer Wirbel um Bottas

Die Crew um den neuen Chef Mattia Binotto (54) tut sich weiter schwer. Will man Schumi, der überall Absagen kassierte, wirklich in Betracht ziehen? Und was ist mit Bottas (35)?

Der Finne machte bei der Medienrunde am Donnerstag klar: «Ein Einjahresvertrag kommt nicht in Frage. Denn 2025 könnte nochmals ein schwieriges Jahr werden. Ich weiss, dass ich wenig Optionen habe!» Nun, der WM-Letzte (zweimal 13.) hat in der Formel 1 gerade noch eine Option – Hinwil.

Und weil am Sonntag Audi-Chef Gernot Döllner an den Boxen auftaucht, gab Bottas natürlich Gas – Fünfter. Mit neuen Upgrades: beide Flügel, Unterboden und Diffusor.

Bortoleto wäre bereit

Die Gespräche mit dem McLaren-Academy-Fahrer Gabriel Bortoleto (19) sollen im Zürcher Oberland laufen. Der Brasilianer, in der Formel 2 Zweiter hinter Hadjar (Red Bull), bekommt vom Papaya-Team um Norris und Piastri bestimmt eine Freigabe, da die Stammpiloten noch mindestens zwei Jahre unter Vertrag stehen.

Die andere Variante wäre, auf den Red Bull-Entscheid Mitte September zu warten, dann könnten entweder Pérez (34) oder Ricciardo (35) freigestellt werden. Das Seniorenheim Hinwil wäre dann mit Nico Hülkenberg (37) besetzt.

Ferrari in Monza stark

Das erste Training war nach dem 13-minütigen Antonelli-Unterbruch auf der neu asphaltierten Strecke (wenigstens an einigen Orten) und den flacheren Randsteinen eine Sache für die Titelanwärter Verstappen und Norris, flankiert von den zwei Ferraris.

Vor einem Jahr holte Sainz mit 1:20,294 die Pole-Position. Das Rennen gewann dann Verstappen, es war sein zehnter Sieg in Serie. Und damit war Vettel seinen Rekord los.

