Erstes Training in Monaco ohne Sauber-Exploit

1/13 Früh in der ersten Trainingssession wird die rote Flagge geschwenkt. Foto: AFP

Roger Benoit Formel-1-Experte

Bereits in der ersten Runde musste Vorjahressieger Charles Leclerc bei Mirabeau (Ende der Casino-Abfahrt) mit dem Ferrari in den Notausgang.

Ferrari bleibt ein Fragezeichen

Der Monegasse: «Es wird für uns schwer, den Sieg von 2024 zu wiederholen. Dafür verstehen wir das Auto noch zu wenig!» Und zwei Runden später küsste Leclerc den langsam dahin rollenden Aston Martin von Stroll beim Anbremsen der Loews-Haarnadel.

«Ich bin gecrasht», funkte Leclerc an die Boxen, wo bereits ein neuer Frontflügel vorbereitet wurde. So hatte sich der Einheimische mit der Startnummer 16 den Auftakt sicher nicht vorgestellt. Und Stroll musste mit kaputtem Getriebe und einer defekten Aufhängung aussteigen.

Es war Lauda, nicht Schumi

Der letzte Ferrari-Pilot, der hier zweimal hintereinander siegte, war 1975 und 1976 Niki Lauda. Leclerc hatte bei dieser Frage auf Michael Schumacher getippt. Der schaffte es trotz drei roten Siegen (neben zwei auf Benetton) im Ferrari nie, den Erfolg zu wiederholen.

Das erste Training war also nach wenigen Minuten voll lanciert. Dann meldete sich der Leclerc-Teamkollege Sir Lewis Hamilton (40) an der Spitze.

Wie gut ist das Papaya-Duo?

Bei Sauber vertraute man zuerst auf den gelben Reifen (Medium), während die Konkurrenz den superweichen C6 oder eben den harten C4-Gummi testete.

Da bei allen verschiedene Testprogramme durchgeführt wurden, kann man die Reifenwahl (noch) nicht kommentieren. Nach 20 Minuten lagen die beiden McLaren-Piloten Norris und Piastri mit dem weichen Pneu vor Verstappen (Hart) und Hamilton (Medium). Sie lagen 0,005 Sekunden auseinander.

Hadjar: Alles begann in Monaco

Von den sechs Rookies konnte sich zu Beginn – nicht überraschend – der Franzose Isack Hadjar (20) im Racing Bulls-Honda am besten in Szene setzen. Der unscheinbarste Pilot, der in den ersten sieben Rennen schon dreimal punktete, erinnert sich: «In Monte-Carlo habe ich mit 16 Jahren den langjährigen Vertrag mit Red Bull unterschrieben.»

Bei Halbzeit setzte dann Norris mit 1:12,290 eine erste Duftnote. Auch wenn die Pole-Position 2024 von Verstappen noch zwei Sekunden schneller war – 1:10,270.

Williams Aufsteiger des Jahres

Als Norris später – wie Albon im Williams – in den Notausgang bei St. Devote (vor dem Aufgang zum Casino) rutschte, übernahm Leclerc mit 1:11,964 die Spitze vor Norris, Sainz, Hamilton und Albon.

Zwei Williams liegen in den Top Fünf – im letzten Jahr beendete das drittälteste Team (nach Ferrari und McLaren) die WM noch auf dem vorletzten Rang (Schlusslicht Sauber). Jetzt liegen die Briten auf dem ungefährdeten fünften Platz!

Hamilton küsste Leitplanken

Acht Minuten vor dem Ende krachte auch der Ferrari von Hamilton beim Schwimmbad rechts in die Leitplanken – der Brite war wohl hinter Antonelli zu schnell gewesen.

Der Italiener holte sich im ersten Training als Elfter den besten Platz bei den Aussenseitern. Hinter Routinier Gasly (8. Im Alpine).

Sauber hat Luft nach oben

Während bei Sauber Hülkenberg als Zwölfter von seiner Erfahrung profitierte, lag Teamkollege Bortoleto (18.) rund eine halbe Sekunde hinter dem Deutschen.

Da ist für das zweite Training ab 17 Uhr noch viel Luft für die Hinwiler nach oben. Die Schweizer warten ja seit dem Saisonstart in Melbourne (7. Hülkenberg) weiter auf WM-Punkte.

Die Resultate des 1. Trainings