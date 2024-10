Antonelli schnell, Albon schiesst Ferrari ab – Bottas zu Mercedes?

Das erste Training in der Höhe von Mexiko City (2250 Meter) stand neben zwei roten Flaggen und einem Crash zwischen Albon und Bearman ganz im Zeichen der Jugend. Gleich fünf Talente durften im ersten Training ran.

Erstes Training in Mexiko mit fünf Talenten

Der Aufreger im ersten Training: Alexander Albon (rechts) verliert die Kontrolle über seinen Williams und erwischt Ferrari-Ersatzmann Oliver Bearman.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Nach 60 Minuten lag Russell vor Sainz, Tsunoda und Verstappen vorne. Von den fünf jungen Fahrern kamen nur Antonelli (12.) im Mercedes und der Mexikaner 0’Ward (13.) im McLaren-Mercedes auf Touren. Drugovich im Aston Martin, Shwartzman im Audi-Sauber und Crash-Opfer Bearman im Ferrari belegten die letzten drei Plätze.

McLaren will Podest zurück

Hinter den Kulissen sorgte McLaren-Mercedes wieder einmal für Aufregung. Die Briten verlangten eine Überprüfung des Zwischenfalls in Austin zwischen Verstappen und Norris. Dafür musste McLaren bei der FIA neue Beweise bringen. Auch Red Bull ist geladen. Ein FIA-Mann sagt, dass die Chancen von McLaren gleich null sind.

In Austin hatte Norris vier Runden vor Schluss Verstappen in der ersten Kurve aussen überholt. Für das Verlassen der Strecke kassierte der Brite eine Fünf-Sekunden-Strafe und musste nach dem Rennen seinen dritten Platz an den Holländer abtreten.

57 Punkte Vorsprung

Damit geht der fünffache Mexiko-Sieger mit 57 Punkten Vorsprung auf Norris in die letzten fünf WM-Läufe und die zwei Sprints in Brasilien und Katar. Super-Max, seit neun Rennen ohne Sieg: «Ich will mit Red Bull wieder auf die Siegesstrasse zurück und denke sogar daran, den Vertrag bis 2028 zu erfüllen.»

Mit Platz vier meldete Verstappen seine Ambitionen, während Norris ja die ersten 60 Minuten für den Lokalhelden O’Ward zuschauen musste.

Bottas zu Mercedes?

Bei Audi-Sauber tut man sich weiter schwer mit der Fahrerwahl. Offenbar läuft Bottas die Zeit davon: «Ich rede täglich mit Binotto, aber es passiert nichts!»

Verliert der Finne die Nerven? Jetzt spricht er öffentlich von einer Rückkehr zu Mercedes – als Ersatzfahrer! Hofft der zehnfache GP-Sieger vielleicht, dass Antonelli 2025 neben Russell nicht die gewünschte Leistung bringt? Bottas hielt sich mit Position acht schadlos.

Die erste rote Flagge

Nach nur sechs Minuten kam schon die rote Flagge. Plötzlich lagen Trümmerteile auf der Strecke – Antonelli fuhr im Mercedes darüber und beschädigte den Unterboden.

Als es kurz darauf weiterging, lag weiter Verstappen vor Ocon und Bottas vorne. Doch nach 15 Minuten kamen dann Russell, der in der Kritik stehende Lokalheld Pérez («jetzt kommt die Wende») und Magnussen nach vorne. Drugovich, Shwartzman und Stroll hatten nach 20 Minuten noch keine Rundenzeit.

Mexiko schneller als Monza

Nicht mehr Monza produziert die höchsten Topspeeds, sondern das Autodromo in Mexiko. Das liegt an der dünnen Luft. Das heisst 22 Prozent weniger Abtrieb und 22 Prozent weniger Luftwiderstand. Obwohl sie mit den Monaco-Flügeln fahren, sind sie beim 20. WM-Lauf am schnellsten!

2023 fuhr Russell (Mercedes) mit 361,9 km/h durch den Radar. Auf Meereshöhe wären die Autos auf der gleichen Strecke um fast 30 km/h langsamer.

Albon verlor den Williams

Nach 23 Minuten die zweite rote Flagge. Nach einer Karambolage mit Bearman (Ferrari) krachte Albon im Williams-Mercedes in die Tecpro-Mauern. Der Thai hatte beim Überholen des langsam dahinrollenden Briten das Auto kurz aus der Kontrolle verloren und knallte in das rote Auto. Bearman trifft keine Schuld, er hatte Albon (lag an dritter Stelle) viel Platz gelassen.

Shwartzman übersah Gelb

Der Fall wird untersucht – genau wie derjenige des Russen Shwartzman, der beim Crash noch unter gelber Flagge überholt hatte. Da die Zeit in den Trainings bei roten Flaggen nicht mehr angehalten wird, ging es dann nur noch 23 Minuten bis zum Ende.