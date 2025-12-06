Russell stört Titeltrio – Hamilton zerstört Ferrari

Die letzten 60 Minuten vor der heissesten Qualifikation des Jahres ab 15 Uhr MEZ (TV live). Wer holt die 24. Pole-Position – bringt Sauber sogar beide Autos ins Top Ten Finale? Hamilton crasht in die Mauer. Schnellster im dritten Training: Russell vor Norris.

Darum gehts Hamilton verliert Kontrolle und kracht im freien Training

Russell stört Titeltrio und ist im Abschlusstraining der Schnellste

Hülkenberg führt das interne Qualifikations-Duell gegen Bortoleto mit 12:11 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Roger Benoit aus Abu Dhabi

Die bisherigen Bestzeiten 2025 holten Norris und Verstappen (je 7) vor Piastri (6). Dazu kamen Russell (2) und Leclerc in Budapest.

50 000 Euro Busse für Aston Martin

Das Training begann mit einer Strafe. Da beide Aston Martin-Piloten der Autogrammstunde in der Fanzone fernblieben, kassierten Alonso und Stroll je 25 000 Euro Busse (mit jeweils 15 000 Euro auf Bewährung). Beide Fahrer hatten das Auto im ersten Freitags-Training Crawford und Shields überlassen.

Das Team wurde zudem angewiesen, alle Fans, die in Aston Martin Klamotten herumlaufen, mit Kappen und anderen Gegenständen gratis auszurüsten.

Tsunoda vor Strafe

Auf dem 5,281 km langen Finalkurs kam es nach 22 Minuten bei 28 Grad zur ersten heiklen Situation. Tsunoda (Red Bull) stand WM-Leader Norris (McLaren) im Weg.

Obwohl sich der gefeuerte Japaner sofort entschuldigte, leitete die FIA eine Untersuchung ein. Das könnte Tsunoda am Sonntag einige Startplätze kosten.

Neue Gerüchte um Hamilton

Nach 30 Minuten hatte Verstappen die Führung übernommen. Knapp vor Stroll, Bearman, Hamilton, Leclerc und Norris. Bis der siebenfache Weltmeister den Ferrari in Kurve neun aus der Kontrolle verlor, hinten aufschlug und mit über 100 km/h in die Tecpro-Mauer knallte.

Damit bekamen natürlich die neuesten Youtube-Gerüchte über einen GP-Abschied von Hamilton am Sonntag neue Nahrung. Aber es wäre nicht der Stil des 2025 ohne Podestplatz geprügelten Superstars mit 105 Siegen einfach abzuhauen.

0:22 Rote Flagge in Abu Dhabi: Lewis Hamilton verliert die Kontrolle über den Ferrari

Hülkenberg führt 12:11

Die beiden Sauber-Piloten nisteten sich – wie in der bisherigen zwei Trainings – in den Top Ten ein. Können sie vielleicht im letzten Rennen vor der Audi-Karriere zusammen aus den ersten fünf Startreihen losdonnern?

Die Sauber-Fans sind gespannt. Genau wie auf die Frage, wer dieses Jahr das interne Qualifikations-Duell gewinnt. Vor Abu Dhabi steht es plötzlich 12:11 für Hülkenberg. Teamkollege Bortoleto hatte einst 11:6 geführt!

Antonelli krachte in Tsunoda

Zehn Minuten vor Schluss übernahmen Norris und Piastri die Führung – vor Hülkenberg! Der Deutsche hatte vor einem Jahr hier schon den vierten Platz in der Qualifikation im Haas-Ferrari belegt.

Doch Nico bekam eine Strafe von drei Plätzen, weil er im Tunnelabschnitt der Boxenausfahrt zwei Autos überholt hatte. Ein nettes Detail zu den starken Freitags-Leistungen von Sauber. Nach den Trainings kamen McLaren-Leute zu Sauber und fragten, mit wie viel Sprit die beiden Piloten unterwegs gewesen waren.

Kein Pole-Favorit

Im Finale des dritten Training zerlegte Antonelli den Frontflügel des Mercedes, als er in der Boxengasse zu früh losfuhr – direkt in die Seite von Tsunodas Red Bull.

Und ganz vorne ging es endlich zur Sache. Russell stellte im Mercedes die Bestzeit vor Norris, Verstappen, Alonso und Piastri auf. Es ist also für die Pole-Jagd angerichtet

Resultate des 3. Trainings



