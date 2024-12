Diesen Samstag gibt die US-Skirennfahrerin Lindsey Vonn ihr Comeback. Will sie sich auch zu den besten Rückkehrern der Geschichte küren, muss sie viel leisten. Das sind die bisher grössten Sport-Comebacks.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Muhammad Ali (Boxen)

Der US-Amerikaner trat 1967 unfreiwillig zurück. Da er sich geweigert hatte, seinen Wehrdienst anzutreten, wurde ihm unter anderem die Boxlizenz entzogen. Doch 1970 kehrte er in den Ring zurück. Und wie. Bis 1981 bestritt er erfolgreich noch zahlreiche Kämpfe, unter anderem den legendären «Rumble in the Jungle».

Comeback-Bilanz: 6

Niki Lauda (Formel 1)

Drei Jahre lang dauerte es nach seinem Rücktritt, bis der Österreicher wieder in den Rennboliden einstieg, mit Erfolg. In seinem dritten Comeback-Jahr 1984 wurde er zum dritten Mal Weltmeister.

Comeback-Bilanz: Note 5,75

Michael Phelps (Schwimmen)

Während seiner ersten Karriere (bis 2012) wurde der US-Amerikaner 18 Mal Olympiasieger, während seiner zweiten (2014–2016) noch fünf weitere Male.

Comeback-Bilanz: Note 5,5

Mario Lemieux (Eishockey)

Als der Kanadier 1997 zurücktrat, tat er dies als Weltmeister, Stanley-Cup-Sieger und auch wegen der Folgen seiner Krebserkrankung. Doch 2000 kehrte er noch einmal für sechs Jahre aufs Eis zurück und gewann unter anderem 2002 Olympia-Gold.

Comeback-Bilanz: Note 5,25

Martina Hingis (Tennis)

Die Karriere der Schweizerin im Schnelldurchlauf: 2003 Rücktritt, 2005 Comeback, 2007 Rücktritt, 2013 Comeback, 2017 Rücktritt. Nach ihrem ersten Rücktritt gewann Hingis noch drei Einzel- und 29 (darunter 4 Grand Slams) Doppel-Turniere.

Comeback-Bilanz: Note 5

Martina Navratilova (Tennis)

Als die US-Amerikanerin 1994 zurücktrat, tat sie dies als eine der grössten Tennisspielerinnen der Geschichte. 2000 feierte sie im Doppel und Mixed ein Comeback. Sie gewann noch drei Grand-Slam-Titel, im Einzel aber war sie chancenlos.

Comeback-Bilanz: Note 5

George Foreman (Boxen)

Zwischen 1977 und 1987 bestritt der US-Amerikaner keine Kämpfe, dann kehrte er als 38-Jähriger noch einmal in den Ring zurück. Nach seinem Sieg 1994 gegen Michael Moorer wurde er mit 45 der älteste Boxweltmeister im Schwergewicht.

Comeback-Bilanz: Note 5

Michael Jordan (Basketball)

Am 13. Januar 1999 gab der US-Amerikaner offiziell seinen Rücktritt bekannt. Zwei Jahre später stand er wieder auf dem Court. Mit den Washington Wizards schaffte es «Air Jordan» noch zweimal in die Playoffs, ehe er 2003 endgültig abtrat.

Comeback-Bilanz: Note 4,5

Kim Clijsters (Tennis)

Die belgische Tennisspielerin gab während ihrer Karriere gleich zwei Comebacks: das erste 2009 (nach zwei Jahren Pause) und das zweite 2020 (nach acht Jahren Pause). Nach ihrer ersten Pause gewann sie noch sieben Turniere, darunter zweimal die US Open, bei ihrem zweiten Comeback blieb sie erfolglos.

Comeback-Bilanz: Notenschnitt 4,5 (1. Comeback 5,25, 2. Comeback 3,75)

Michael Schumacher (Formel 1)

Ende 2006 trat der Deutsche als siebenfacher Formel-1-Weltmeister zurück. 2010 gab er für Mercedes sein Comeback. «Schumi» war zwar konkurrenzfähig, konnte aber in den drei Jahren nur noch einen Podestplatz (2012 in Valencia) einfahren.

Comeback-Bilanz: Note 4

Katarina Witt (Eiskunstlauf)

Als sie ihre grössten Erfolge feierte, gab es die DDR noch, als sie ihr Comeback 1994 feierte, nicht mehr. An Olympia 1994 belegte sie immerhin noch den siebten Rang.

Comeback-Bilanz: Note 4

Marcel Hirscher (Ski alpin)

2019 trat er als einer der erfolgreichsten Skirennfahrer aller Zeiten zurück. Auf diese Saison hin gab der Österreicher sein Comeback. Beim Saisonauftakt im Sölden-Riesen fuhr er auf Rang 23, doch Anfang Dezember riss er sich das Kreuzband. Ob er noch einmal zurückkehren wird und will, ist noch unklar.

Comeback-Bilanz: Note 3,5

0:41 Video aus Training zeigt: So kam es zur schweren Hirscher-Verletzung

Björn Borg (Tennis)

Der schwedische Tennisspieler trat ein erstes Mal 1983 zurück. Danach feierte er einige Comebacks, auch weil er finanzielle Probleme hatte. Er konnte aber nie mehr an seine Erfolge früherer Tage anknüpfen.

Comeback-Bilanz. Note 2

Lance Armstrong (Rad)

2005 trat der US-Amerikaner als siebenfacher Tour-de-France-Sieger in den Ruhestand. Doch 2009 gab er sein Comeback. Bei der Frankreich-Rundfahrt im gleichen Jahr wurde er noch Dritter. Doch später wurde auch dieses Resultat wegen seines Doping-Missbrauchs gestrichen.

Comeback-Bilanz: Note –

Nicht berücksichtigt wurden:

Hermann Maier (Ski alpin): Der Österreicher war nach seinem schweren Töff-Unfall 2001 nie offiziell zurückgetreten.

Monica Seles (Tennis): Sie kehrte nach dem Attentat zwar wieder zurück, ohne dass sie zuvor ihren Rücktritt bekannt gegeben hätte.

Serena Williams (Tennis): Auch sie gab immer mal wieder ein Comeback, war aber ebenfalls offiziell nicht zurückgetreten.

Tiger Woods (Golf): Auch bei ihm gilt das Gleiche, viele Comebacks, aber nie richtig zurückgetreten.