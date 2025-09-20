Norris vorne – wer schafft die Quali-Sensation?

Der 6003 Meter lange Strassenkurs von Baku hat seine eigenen Gesetze. Zum 3. Training strahlte nach einer regnerischen Nacht die Sonne. Aber das Hauptproblem war der Wind. Schnellster: Norris vor Verstappen, Piastri und Hamilton.

1/10 Es geht eng zu und her in Baku. Foto: Lukas Gorys

Darum gehts Starke Winde beeinflussen das Training in Aserbaidschan negativ

Hamilton jagt seine 105. Pole-Position im 372. Rennen

WM-Leader Piastri führt mit 31 Punkten Vorsprung vor der Qualifikation

Roger Benoit Formel-1-Experte

Schon in der ersten Runde funkte Isak Hadjar aus dem Racing-Bulls-Cockpit: «Der Wind bläst mich auf der Geraden immer nach rechts!» Eine gefährliche Situation bei Tempi um 340 km/h. Klar, dass die meisten Fahrer eine Wetterbesserung abwarteten.

Vorsicht zum Auftakt

Nach 15 der 60 Minuten hatte erst der Brite Bearman im Haas-Ferrari eine Zeitrunde – 1:47,333 Minuten. Man kann nur hoffen, dass sich die Bäume bis zur Qualifikation um 14 Uhr MEZ (TV live) nicht mehr so biegen,

Später kamen auch Norris und Lawson, bis Piastri und Hülkenberg die Spitze übernahmen. Mit drei Sekunden schlechteren Zeiten als am Freitag beim Doppelsieg von Ferrari (Hamilton vor Leclerc).

Hülkenberg hofft auf Top Ten

Nach 23 Minuten sahen wir dann auch Verstappen und Russell auf ihrer Premierenrunde! Bei Halbzeit lag dann WM-Leader Piastri (31 Punkte Vorsprung) vor den beiden Ferrari von Freitags-Sieger Hamilton und Leclerc, der in Baku die letzten vier Pole-Positionen eroberte. Ohne einmal zu siegen.

Die beiden Sauber hielten sich lange zurück. Bis Hülkenberg kurz vor Schluss seine Ambitionen mit Position zwölf auf die erste Teilnahme am Top-Ten-Finale 2025 anmeldete. Der Deutsche hat die letzten sechs Qualifikations-Duelle gegen Bortoleto (18.) verloren!

Schafft Hamilton seine 105. Pole?

Die grosse Frage: Wer holt in Aserbaidschan die 17. Pole des Jahres? Bisher schafften es fünf Fahrer auf den besten Startplatz: Verstappen und Piastri je 5, Norris 4, Leclerc und Russell je 1.

Wählen Sie also ihren Favoriten selbst. Ein Aussenseiter ist kaum in Sicht. Vielleicht Lewis Hamilton, der im 372. Rennen seine 105. Pole-Position jagt. Oder gar Alex Albon (Williams), der überraschende WM-Siebte mit 70 Punkten. Und da wäre noch Kimi Antonelli, der mit dem Mercedes in ein Tief geraten ist. Oder nur drei Punkte in den letzten sechs Rennen, seit dem ersten Podestplatz als Dritter in Montreal.

Das Resultat des dritten Trainings in Baku. Foto: Twitter F1