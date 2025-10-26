Löst Pole-Setter Norris Piastri als WM-Leader ab?

Im Vergleich zu den letzten Tagen sind die Temperaturen am Renntag leicht angestiegen. Die Streckentemperatur liegt bei 53 Grad, während die Lufttemperatur 26 Grad beträgt. Auch der Wind hat etwas zugenommen.
Das Autódromo Hermanos Rodríguez ist 4,304 Kilometer lang und zählt zu den technisch anspruchsvollsten Kursen im Formel-1-Kalender. Die Strecke liegt in einer extremen Höhenlage von über 2.200 Metern über dem Meeresspiegel. Diese dünne Luft stellt eine besondere Herausforderung für Mensch und Maschine dar: Die Bremsen arbeiten am Limit, da sie nur unzureichend gekühlt werden können, und auch die Motoren geraten an ihre Leistungsgrenzen.
Für Nico Hülkenberg reichte es im gestrigen Qualifying zum Einzug in das Q2 und der Deutsche wird heute vom 13. Platz in das Rennen gehen. Punkte sind also durchaus möglich. Sauber-Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde im Qualifying 16.
Zu den Teams, die nach einem starken Training und Qualifying heute sicherlich die Möglichkeit haben, Lando Norris unter Druck zu setzen, gehört Ferrari. Die beiden Ferrari-Piloten starten mit Charles Leclerc auf Platz zwei und Lewis Hamilton auf Rang drei. Wenn es einem der beiden gelingt, in der ersten Kurve an Norris vorbeizugehen, wäre die Chance auf den ersten Saisonsieg durchaus realistisch, auch wenn Norris über eine enorm starke Longrun-Pace verfügt hat.
Die wohl kritischste Phase für Lando Norris am heutigen Tag dürfte der Start sein. Bis zum Bremspunkt vor Kurve 1 sind es rund 830 Meter. Diese lange Anfahrt bietet reichlich Gelegenheit für Positionswechsel, denn auf dieser langen Geraden entfaltet der Windschatten-Effekt seine volle Wirkung: Die Fahrer aus der zweiten Startreihe können sich oft neben den Polesetter setzen oder sogar vorbeiziehen, bevor überhaupt gebremst wird. Die Pole Position ist hier also nicht so wichtig, wie in anderen Rennen im Kalender.
Seit seinem Ausfall beim Grossen Preis der Niederlande arbeitet Lando Norris Schritt für Schritt daran, den Vorsprung seines Teamkollegen Oscar Piastri in der Fahrerwertung zu verkleinern und inzwischen liegen nur noch 14 Punkte zwischen ihnen. Die Ausgangslage für heute bietet Norris die grosse Chance, den Rückstand komplett aufzuholen. Der Brite wirkte in den letzten beiden Rennen deutlich wohler im Auto als Piastri und nutzte das am Samstag mit einer beeindruckenden Pole-Position-Runde, während der Australier nur die achtbeste Zeit erzielte. Durch die Strafe für Carlos Sainz startet Piastri zwar als Siebter, liegt damit aber trotzdem drei Reihen hinter Norris und zwei Positionen hinter Max Verstappen.
Herzlich willkommen zur Formel 1 in Mexiko. Um 21:00 Uhr gehen die Autos auf die Einführungsrunde!