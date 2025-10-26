Löst Pole-Setter Norris Piastri als WM-Leader ab?

Kann Norris die WM-Führung übernehmen?

Seit seinem Ausfall beim Grossen Preis der Niederlande arbeitet Lando Norris Schritt für Schritt daran, den Vorsprung seines Teamkollegen Oscar Piastri in der Fahrerwertung zu verkleinern und inzwischen liegen nur noch 14 Punkte zwischen ihnen. Die Ausgangslage für heute bietet Norris die grosse Chance, den Rückstand komplett aufzuholen. Der Brite wirkte in den letzten beiden Rennen deutlich wohler im Auto als Piastri und nutzte das am Samstag mit einer beeindruckenden Pole-Position-Runde, während der Australier nur die achtbeste Zeit erzielte. Durch die Strafe für Carlos Sainz startet Piastri zwar als Siebter, liegt damit aber trotzdem drei Reihen hinter Norris und zwei Positionen hinter Max Verstappen.