Gemäss eines Medienberichts wird Adrian Newey bei Aston Martin als Teamchef abgesetzt. Der Nachfolger soll ausgerechnet aus Hinwil kommen.

Kommts in der Formel 1 zum grossen Teamchef-Knall? Gemäss eines Berichts des italienischen Teils von motorsport.com reagiert Aston Martin auf den katastrophalen Saisonstart und degradiert Teamchef Adrian Newey (67) nach wenigen Monaten im Amt wieder zum technischen Leiter.

Brisant ist der Name, der als neuer Aston-Martin-Boss gehandelt wird: Audi-Teamchef Jonathan Wheatley (58). Der Brite kam letzte Saison erst nach Hinwil, damals noch zu Sauber. Haut er jetzt nach nur zwei Rennen mit Audi bereits wieder ab?

1:03 Noch im November schwärmte er: Wheatley: «Mir war nicht bewusst, wie sehr ich die Schweiz liebe»

«Das ist eigentlich unmöglich», kommentiert F1-Legende Bernie Ecclestone (95) den angeblichen Wechsel gegenüber Blick. «Es würde nur Sinn machen, falls es ihm in der Schweiz nicht gefällt und er zurück nach England möchte», so Ecclestone weiter. Es wäre ein Schlag ins Gesicht für Audi, das sich in der ersten Formel-1-Saison neu aufstellen müsste.

Dass Newey offenbar bei Aston Martin die Verantwortung abgeben muss, kommt dagegen nicht überraschend. Die Briten haben von allen Teams die meisten Probleme mit den neuen Regeln und in den beiden bisherigen Grands Prix noch kein Auto ins Ziel gebracht.