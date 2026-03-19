DE
FR
Abonnieren

Brisanter Bericht
Haut Audi-Teamchef Wheatley bereits wieder ab?

Gemäss eines Medienberichts wird Adrian Newey bei Aston Martin als Teamchef abgesetzt. Der Nachfolger soll ausgerechnet aus Hinwil kommen.
Publiziert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/2
Geht Jonathan Wheatley zurück nach England?
Foto: Lukas Gorys
2 Frage21 Tupfer Benoit1_2 Benoit1_18 Aufmacher3.JPG
Christian_Müller_Redaktor Sport_Blick_3-Bearbeitet (1).jpg
Roger Benoit und Christian Müller

Kommts in der Formel 1 zum grossen Teamchef-Knall? Gemäss eines Berichts des italienischen Teils von motorsport.com reagiert Aston Martin auf den katastrophalen Saisonstart und degradiert Teamchef Adrian Newey (67) nach wenigen Monaten im Amt wieder zum technischen Leiter. 

Brisant ist der Name, der als neuer Aston-Martin-Boss gehandelt wird: Audi-Teamchef Jonathan Wheatley (58). Der Brite kam letzte Saison erst nach Hinwil, damals noch zu Sauber. Haut er jetzt nach nur zwei Rennen mit Audi bereits wieder ab?

Wheatley: «Mir war nicht bewusst, wie sehr ich die Schweiz liebe»
1:03
Noch im November schwärmte er:Wheatley: «Mir war nicht bewusst, wie sehr ich die Schweiz liebe»

«Das ist eigentlich unmöglich», kommentiert F1-Legende Bernie Ecclestone (95) den angeblichen Wechsel gegenüber Blick. «Es würde nur Sinn machen, falls es ihm in der Schweiz nicht gefällt und er zurück nach England möchte», so Ecclestone weiter. Es wäre ein Schlag ins Gesicht für Audi, das sich in der ersten Formel-1-Saison neu aufstellen müsste. 

Dass Newey offenbar bei Aston Martin die Verantwortung abgeben muss, kommt dagegen nicht überraschend. Die Briten haben von allen Teams die meisten Probleme mit den neuen Regeln und in den beiden bisherigen Grands Prix noch kein Auto ins Ziel gebracht. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen