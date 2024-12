Die Formel 1 will vor Weihnachten noch reinen Tisch machen. Nach dem Pérez-Rauswurf wurde jetzt Liam Lawson (22, Neus) offiziell als Verstappen-Teamkollege bestätigt. Und Valtteri Bottas (34) wird dritter Pilot bei Mercedes.

1/6 Hamilton geht, Bottas kehrt zurück: Toto Wolff heisst seinen ehemaligen Fahrer willkommen. Foto: imago images/Jan Huebner

Für Blick wahrlich keine Überraschungen mehr. Und bald wird auch der Formel-2-Gesamtzweite Isack Hadjar (20) aus Paris als neuer Partner von Yuki Tsunoda (24, Jap) bei Racing Bulls-Honda bestätigt.

Plant Alpine mit Colapinto?

Damit sind die wichtigsten Transfers über die Bühne. Bei Alpine wird noch diskutiert, ob man Williams den Edeldiamanten Franco Colapinto (20) abkaufen will. Doch Chef-Berater Flavio Briatore (74) hat vielleicht noch einen anderen Plan für 2025: Der Italiener gibt Jack Doohan (21) die ersten fünf Rennen Zeit, sich neben Pierre Gasly (28) zu bewähren. Und sonst ersetzt er den Australier (mit dem berühmten Töff-Weltmeister als Papa) eben durch den Argentinier. Was Sinn machen würde.

Als Notnagel zu Mercedes

An der Front der Ersatzfahrer hat jetzt Mercedes den längst bekannten Nagel eingeschlagen: Valtteri Bottas kehrt nach drei «verlorenen Jahren bei Audi-Sauber» (so der Originalton des Finnen) zu Mercedes zurück.

Dort durfte Bottas nach dem plötzlichen Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg (2016) als Notnagel einspringen. Für fünf Saisons, jeweils nur mit einem Einjahresvertrag mit Option.

«Lewis war besser als ich»

Bottas nutzte die Chance neben Lewis Hamilton (39) mit zehn Siegen, 20 Pole-Positionen und über 60 Podestplätzen. Zweimal wurde er Vizechampion und musste nach fünf Jahren des ewigen Hoffens beim Abschied kleinlaut zugeben: «Lewis war besser als ich!»

Jetzt darf er 2025 neben George Russell (26) und Jung-Star Andrea Kimi Antonelli (18) als Reservepilot das Gnadenbrot essen. Chef Toto Wolff: «Willkommen zu Hause, Valtteri. Es ist toll, dich wieder bei uns zu haben. Sein früherer Einfluss war immens. Das technische Feedback und sein Input waren für unsere Erfolge wichtig. Sein trockener Sinn für Humor und seine sympathische Art machen ihn bestimmt wieder zu einem Liebling der Mitarbeiter.»

Bottas hofft wie Schumi

Bottas versuchte bis zuletzt, in Hinwil den Job zu behalten. Doch er stolperte über seine zu hohen Forderungen und die fehlende Garantie, das Audi-Projekt 2026 starten zu dürfen.

Jetzt muss er bei Mercedes auf den Zufall hoffen, dass er als Ersatzpilot zum Einsatz kommt. Vor ihm wartete bereits Mick Schumacher (25) darauf, dass er eine Chance erhält und bei den Silberpfeilen ein Pilot ausfällt. Bottas: «Ich weiss, dass ich in der Formel 1 noch viel mehr bewegen kann.» Interessant wird zu sehen sein, ob der Finne bei Mercedes an allen Fronten so viele Freiheiten wie bei Sauber bekommen wird.