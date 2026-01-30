Hülkenberg kommt von der Strecke ab

Bei den Testfahrten in Barcelona hat Nico Hülkenberg leichte Probleme in Kurve 10. Der Deutsche kommt leicht von der Strecke ab und landet für kurze Zeit im Kiesbett, kann aber weiterfahren.
