«***** Awesome» Hier gibt Brad Pitt in einem richtigen F1-Boliden Gas

Brad Pitt stürmt gerade weltweit die Kinocharts mit dem Film «F1». Nun ist ein Video aufgetaucht, in dem der Hollywood-Superstar auf dem Circuit of The Americas in einem richtigen Formel-1-Boliden Gas gibt.

Publiziert: vor 24 Minuten