Roger Benoit Formel-1-Experte

Die Zahlen: Noch sechs Rennen, noch drei Sprints. Verstappen (27) hat 52 Punkte Vorsprung auf Norris (24). Die Frage: Kann sich der Holländer mit dem angeschlagenen Bullen-Team ins Ziel schleppen? Selbst der Motorsport-Direktor Helmut Marko (81) ist nicht mehr so überzeugt: «Ich würde die Chancen aber immer noch mit 70:30 für uns beurteilen. Allerdings müssen wir das Auto wieder ins Temperaturfenster der Reifen bringen. Sonst können wir die nötige Balance vergessen.»

Auch die englischen Wettbüros sehen den 61-fachen GP-Sieger noch leicht vorne. Wie der kürzlich an Corona erkrankte Bernie Ecclestone (wird in drei Wochen 94): «Max wird es wohl noch einmal schaffen. Schade, dass Piastri 42 Punkte hinter Norris liegt. Der junge Australier ist für mich der zukünftige Weltmeister!»

Ausfälle sind selten

Es sind auch die Ausfälle, also die Nuller, die diese WM entscheiden. Wann sind die beiden Titeljäger zuletzt ausgefallen, blieben ohne Punkte? Verstappen erwischte es zweimal in Melbourne. 2022 mit einem Benzinleck, 2024 waren es brennende Bremsscheiben, die ihn stoppten.

Norris knallte in Spielberg 2024 kurz vor dem Ziel mit Max zusammen, musste mit zerfetztem rechten Hinterreifen aufgeben. Verstappen konnte nach dem Stopp noch weiterfahren, wurde Fünfter. Norris musste sich mit sechs Sprint-Punkten (Platz drei) zufriedengeben.

Welche Rolle spielt Pérez?

Zuletzt ohne Zähler blieb der Brite in Las Vegas 2023, als er in der 3. Runde in die Mauer donnerte. Zu den Nuller-Faktoren in der Verstappen-Rechnung gehört auch Sergio Pérez (34). Der Mexikaner, der plötzlich von einem Rücktritt faselt, stand in den ersten fünf Rennen viermal auf dem Podest, aber seit China nie mehr! So ist er keine Hilfe – und die Team-Wertung (41 Punkte zurück) hat man gegen McLaren wohl schon verloren.

Binotto: «Gerüchte und Spekulationen müssen aufhören»

Bei Audi-Sauber stehen 2024 die Uhren still. Null Punkte, kein Mut – und in der Fahrerfrage für 2025 tut man sich weiter schwer. Dabei wollte der neue CEO Mattia Binotto (54) Gas geben. Der Italiener in Monza: «Die vielen Gerüchte und Spekulationen müssen aufhören. Deshalb werden wir uns sehr bald entscheiden!» Hallo, das war vor fünf Wochen. Was läuft da seit Wochen schief in Hinwil?

Der WM-Letzte Bottas, schon bestätigt, macht Probleme, will wohl einen besseren Vertrag mit mehr Geld. Der Finne ist am Wochenende radelnd an der Gravel-WM in Flandern (Be) unterwegs. Weil Bortoleto (McLaren) und Colapinto (Williams) nicht länger verpflichtet werden können, kommt sogar Mick Schumacher ins Gespräch. Gute Nacht, Hinwil!