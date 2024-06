Ferrari-Sainz vorne – Sauber endlich besser?

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/12 Carlos Sainz stellt im Ferrari die Trainingsbestzeit auf.

Roger Benoit aus Barcelona

Der Grossbrand bei McLaren war auch während des dritten Trainings Gesprächsstoff. Die beiden Piloten Norris und Piastri, die ihre Anzüge aus dem verrauchten Pavillon retten konnten, landeten auf den Plätzen 2 und 10.

Bei Sonnenschein und 27 Grad ging die Mercedes-Show vom Freitag (Bestzeit Hamilton) nicht weiter. Diesmal lag Teamkollege Russell nur für einige Minuten vorne, bis er auf Position fünf zurückfiel. Trotzdem: Kann Russell die sensationelle Pole-Position von Montreal (zeitgleich mit Verstappen) wiederholen? Bestzeit holte Ferrari-Abgang Sainz, der sich mal für sein neues Team entscheiden sollte.

Viele Pole-Favoriten

Die Qualifikation auf dem 4,657 km langen Kurs steigt am Samstag um 16 Uhr (Tim Blick-Liveticker). Vergessen wir nicht, dass vor einem Jahr hier sechs verschiedene Autos in den ersten drei Startreihen standen.

Reihe 1: Verstappen (Red Bull) und Sainz (Ferrari)

Reihe 2: Norris (McLaren) und Gasly (Alpine)

Reihe 3: Hamilton (Mercedes) und Stroll (Aston Martin)

Sauber bleibt Fragezeichen

Bei Kick-Sauber, wo der frühere Besitzer Peter Sauber («mein Traditionsbesuch») mit den Audi-Formel-1-Verantwortlichen Andreas Seidl und Oliver Hoffmann das dritte Training verfolgte, lief es nicht rund.

Nach dem leicht verbesserten Freitag (10. Bottas, 17. Zhou) stürzten die Hinwiler wieder etwas ab: 14. Bottas, 19. Zhou. Die letzten vier Rennen schaffte das Duo nie den Sprung in den zweiten Teil der Qualifikation. Und diesmal?

Racing Bull enttäuscht

Zum Glück für Sauber zeigten die grossen Upgrades bei Racing Bulls (schon 28 WM-Punkte) noch keine grosse Wirkung: 16. Ricciardo, 18. Tsunoda.

Und Zhou konnte den letzten Platz an den noch schwächeren Sargeant (Williams) abtreten. Zwei klare Kandidaten, die in der Qualifikation nach 18 Minuten Feierabend machen können! Die bisher einzige Strafe gibts für Pérez, der in Kanada seinen kaputten Red Bull noch an die Boxen zurückgefahren hat und jetzt 3 Strafplätze bekommt.