«Wir sind in einer guten Lage, um für Punkte zu kämpfen», sagte Valtteri Bottas nach dem Budapest-Qualifying. Die Realität nach dem Rennen auf dem Hungaroring sieht wie folgt aus: Rang 16 für den Finnen. Sauber-Teamkollege Guanyu Zhou wird 19.

23. Nuller in Serie für Sauber

Weiterhin 21. und damit WM-Letzter: Valtteri Bottas.

Roger Benoit, Budapest

Viel erwartet – aber auch beim 13. WM-Lauf in Budapest von der brutalen Realität eingeholt. So wird das seit bereits 23 Rennen punktlose Audi-Sauber-Team den peinlichen letzten WM-Platz nicht los.

Bei den Fans fährt langsam nur noch das Mitleid mit. Bottas konnte mit dem «neuen» C44 den überraschenden 12. Startplatz nicht ausnutzen. Wegen der frühen Reifen-Stopps der Konkurrenz (darunter auch der neben ihm gestartete Hülkenberg) konnte der Finne einige Runden lang mit Russell und Pérez, die mit ihren Topautos weiter hinten starten mussten, um Platz neun kämpfen.

Aber man wusste es auch an der Kommandozentrale: Das wird wieder nix mit WM-Punkten. Auch wenn alle vier Boxenstopps gut über die Bühne gingen.

Debakel verhindert

Am Ende konnte Bottas mit dem Überholen von Ocon und Sargeant sowie Rang 16 wenigstens verhindern, dass die Hinwiler die beiden letzten Plätze belegten!

Zhou (19.) kommt mit dem langsamsten Auto im Feld einfach nicht mehr vom Fleck. Man sollte dem Chinesen jetzt mal eine Denkpause von einem Rennen gönnen. Und ein solcher Fahrerwechsel ist ohne Angabe von Gründen einmal erlaubt.

Upgrades helfen nicht

Zahlenmässig war das Resultat so schlecht wie 2024 in Dschidda (17. Bottas, 18. Zhou). Neue Upgrades helfen dem Team offenbar kaum weiter. Genau wie die ewigen Punkte Träume. Bottas nach der Qualifikation: «Ich fühle, dass wir in einer guten Lage sind, um für Punkte zu kämpfen.»

Formel-2-Pilot Zane Maloney (20), der Sauber-Ersatzfahrer aus der eigenen Academy, hatte den schwarzen Sonntag für Hinwil eingeläutet. Er wurde nach sieben Runden vom Gesamtzweiten Aron an dritter Stelle einfach abgeschossen.

Es siegte zum zweiten Mal in dieser Saison das neue Wunderkind Andrea «Kimi» Antonelli (17). Der Italiener kann bald seinen Mercedes-Vertrag 2025 unterschreiben.