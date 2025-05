WM-Punkte gewann er bei seinen drei GP-Teilnahmen keine. Für Schlagzeilen sorgte Paul Hawkins (1937–1969) trotzdem. 1965 beim GP Monaco. Mit seinem Lotus streifte er in Runde 80 die Streckenbegrenzung, flog über die Strohballen ins Wasser. Der Australier befreite sich aus dem Wagen, erreichte in einem Boot unverletzt das Ufer. Zehn Jahre zuvor war das gleiche Missgeschick schon Alberto Ascari in seinem Lancia passiert, er kam mit Prellungen davon. Der Doppelweltmeister starb aber nur vier Tage später bei Tests in Monza.

Foto: Getty Images

Blaise N'Kufo: Im Alter von sieben Jahren flüchtete N'Kufo aus der Republik Kongo, wurde mit 20 Schweizer. In 34 Nati-Spielen erzielte er sieben Tore. Kultstatus erlangte er 2010 bei Twente Enschede, als er den Klub mit 12 Toren zum bisher einzigen holländischen Meistertitel führte. N'Kufo wird am Sonntag 50 Jahre alt.

Foto: EDDY

Bekannte Hattrick-Schützen an der Eishockey-WM

1 Wayne Gretzky (64, Ka) – 1 Weltmeisterschaft

Unglaublich, Wayne Gretzky spielte nur an einer WM – dennoch gelang ihm ein Hattrick. Es war im April 1982 in Helsinki beim 6:0-Sieg gegen Schweden. Am Ende gewann Kanada Bronze hinter der UdSSR und der Tschechoslowakei.

2 Vaclav Nedomansky (81, Ka/USA) – 9 Weltmeisterschaften

Ausgerechnet gegen die Schweiz schoss er im April 1972 in Prag drei WM-Tore – mit 19:1 haute uns die Tschechoslowakei damals weg! Zwei Jahre später flüchtete die legendäre Nummer 14 aus dem Ostblock über die Schweiz nach Nordamerika.

3 Jaromir Jagr (53, Tsch) – 10 Weltmeisterschaften

Eishockey-Superstar Jaromir Jagr führte Tschechien bei der WM 2011 in Bratislava beim 4:0-Sieg mit drei Toren gegen die USA in den Halbfinal. Nach einer 2:5-Niederlage gegen Schweden gewann man das Spiel um Bronze gegen Russland 7:4.

4 Teemu Selänne (54, Fi) – 5 Weltmeisterschaften

Es war der reine Wahnsinn! Viertelfinal, 7. Mai 2003 in Helsinki. Schweden führte nach 5 Minuten. Doch Selänne kehrte mit 3 Toren das Spiel. Finnland lag bei Spielhälfte 5:1 vorn. Sie ahnen es. Schweden schlug zurück: mit dem 6:5-Siegtor in der 56. Minute.

5 Andres Ambühl (41, Sz) – 20 Weltmeisterschaften

10:0 schlug die Schweiz vor einer Woche Ungarn. Und Büeli gelang beim Stängeli mal wieder ein Rekord. Dank seinen drei Toren gegen den Aufsteiger ist der Davoser mit 41 Jahren und 8 Monaten jetzt der älteste Hattrick-Schütze an einer WM.

8 Etappen …

… in Serie gewann Alfredo Binda (1902–1986) bei der 17. Austragung des Giro d’Italia 1929. Mit total 41 Etappensiegen gehörte dem Italiener lange ein weiterer Rekord. Doch 2003 wurde er von Sprinter Mario Cippolini abgelöst. Mit 5 Giro-Gesamtsiegen teilt er aber mit Fausto Coppi und Eddy Merckx noch immer Platz 1 in der ewigen Rangliste.