George Russell auf der Pole

Die Pole Position für das heutige Rennen sicherte sich George Russell. Der Brite kam bereits in den Trainings hervorragend zurecht und lieferte auch am Samstag im Qualifying ab. Mit einer Zeit von 1:32.312 Minuten setzte er sich knapp gegen Carlos Sainz durch, der sich in Richtung Team-WM für Ferrari in Position bringt. Die grösste Überraschung am Samstag war Pierre Gasly. Der Franzose war im Qualifying richtig stark unterwegs und sicherte sich Platz drei in der Startaufstellung. Neben ihm steht Charles Leclerc im zweiten Ferrari.