Antonelli baut WM-Führung aus – Leclerc bestraft

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GP von Miami
Miami
Miami
1.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli1:33:19.273Mercedes AMG Motorsport
2.
Lando Norris
Lando Norris+3.264McLaren
3.
Oscar Piastri
Oscar Piastri+27.092McLaren
03.05.2026, 20:50 Uhr

Auf Wiedersehen!

Während in den nächsten Stunden noch ein paar Vorfälle in den letzten Runden auf den Tisch der Stewards liegen, verabschieden wir uns vom Rennen in Miami. Weiter geht es in drei Wochen mit dem Rennwochenende in Kanada. Wir sind dann wieder live dabei!

03.05.2026, 20:49 Uhr

Hülkenberg ohne Punkte

Nico Hülkenberg musste heute den nächsten technischem Defekt hinnehmen. Nachdem er gestern den Sprint nicht starten konnte, musste Hülkenberg den Audi heute frühzeitig abstellen, weil der Gang feststeckte. In Sachen Zuverlässigkeit wartet weiterhin viel Arbeit auf das Team.

03.05.2026, 20:47 Uhr

Antonelli feiert dritten Rennsieg in Folge

Kimi Antonelli baut seinen WM-Vorsprung mit dem dritten Grand-Prix-Sieg in Folge weiter aus. Lando Norris dürfte sich trotz eines starken zweiten Platzes ärgern. Der McLaren-Pilot hatte hier wohl die grosse Chance auf den Sieg, doch am Ende ging sie ihm durch die Finger. Mercedes traf heute die bessere Strategieentscheidung: Antonelli früh an die Box zu holen und den Undercut gegen McLaren setzen, dürfte das Rennen zugunsten des italienischen Youngster entschieden haben. McLaren macht mit den Plätzen zwei und drei jedoch deutlich, dass man den Rückstand zu Mercedes deutlich verkleinert hat. Für Russell und Verstappen steht das Rennergebnis noch nicht endgültig fest. Die Berührung zwischen beiden wurde notiert. Darüber hinaus schaut wird auch ein Manöver zwischen Russell und Leclerc untersucht sowie ein mögliches Bewegen auf der Bremse von Russell. Verstappen muss seinerseits bei den Stewards vorsprechen, weil er die weisse Linie bei der Boxenausfahrt überfahren hatte.

03.05.2026, 20:41 Uhr
Rennende
Rennende

57. Runde: Ende Rennen

Das Rennen auf dem Miami International Autodrome ist beendet. Hamilton beendet sein eher einsames Rennen auf Platz sieben. Dahinter krönt Colapinto ein starkes Wochenende mit Rang acht. Sainz und Albon komplettieren die Top Ten.

03.05.2026, 20:41 Uhr
Rennresultat
Rennresultat

57. Runde: Kimi Antonelli gewinnt das Rennen des USA-Miami Grand Prix

Antonelli bringt es tatsächlich ins Ziel! Der Mercedes-Pilot hält Norris hinter sich und feiert seinen dritten Sieg in Folge. Norris muss sich mit Platz zwei begnügen, Piastri komplettiert das Podium auf Rang drei. Dahinter wird es auf den letzten Metern noch einmal wild: Russell schnappt sich trotz beschädigtem Frontflügel Leclerc und wird Vierter. Verstappen zieht auf der Start-Ziel-Geraden ebenfalls noch am angeschlagenen Ferrari vorbei und holt Platz fünf. Leclerc rettet den Wagen nur noch auf Rang sechs ins Ziel.

03.05.2026, 20:37 Uhr

56. Runde: Überholmanöver von Oscar Piastri

Oscar Piastri schlägt zu! Der McLaren-Pilot schnappt sich Charles Leclerc und übernimmt Platz drei. Leclerc will direkt kontern und dann kommt es zum Dreher! Er verliert ohne Fremdeinwirkung das Auto, hält den Ferrari aber irgendwie aus der Mauer heraus. Doch irgendwas scheint nicht zu stimmen. Er schleppt sich über die Strecke. Auch Russell mischt wieder mit: Der Mercedes-Fahrer ist seinerseits an Verstappen vorbeigezogen.

03.05.2026, 20:36 Uhr

56. Runde: Boxenfunk Lando Norris

Für Lando Norris scheint es noch einmal ein Problem zum Rennende zu geben. Das Team sagt ihm, er soll auf seinen Heckflügel achten. Der Abstand zu Leclerc sollte gross genug sein, sodass er nichts befürchten muss, wenn er Tempo rausnimmt.

03.05.2026, 20:35 Uhr

55. Runde: Boxenfunk Max Verstappen

Verstappen meldet sich am Funk und glaubt, dass Russell seinen Reifen berührt hat. Und tatsächlich: Am Mercedes scheint der Frontflügel beschädigt zu sein!

03.05.2026, 20:33 Uhr

55. Runde: Piastri lauert auf das Podest

Eng wird es noch mal um den letzten Platz auf dem Podest. Oscar Piastri ist an Charles Leclerc herangefahren. Russell geht seinerseits an Verstappen vorbei, der kann aber den Konter setzen.

03.05.2026, 20:31 Uhr

54. Runde: Antonellis Führung bleibt stabil

Die Führung von Kimi Antonelli ist inzwischen stabil bei etwas mehr als zwei Sekunden. Norris hatte zuletzt Zeit beim Überrunden verloren.

Audis Pleitenserie geht weiter
Antonelli baut WM-Führung aus – Leclerc bestraft

Auch im vierten GP der Formel-1-Saison triumphiert Mercedes. Und zum dritten Mal ist Kimi Antonelli schneller als George Russell. Bei Audi geht die Pechsträhne von Miami am Sonntag weiter.
Publiziert: 03.05.2026 um vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Lando Norris (vorne) duelliert sich mit Kimi Antonelli um den Sieg.
Foto: Formula 1 via Getty Images
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Roger Benoit und Christian Müller

Das Rennen

Leclerc, Norris, Piastri, Verstappen und Antonelli: Gleich fünf verschiedene Piloten führen den GP von Miami zwischenzeitlich an. Nach zwei Dritteln der 57 Runden zeichnet sich ab, dass der Sieg im Duell zwischen WM-Leader Antonelli (Mercedes) und Sprint-Sieger Norris (McLaren) entschieden wird. Am Ende kommt Pole-Mann Antonelli einigermassen ungefährdet zum dritten GP-Sieg der Saison. Er baut die WM-Führung vor Teamkollege Russell auf 20 Punkte aus. Aber: Trotz des vierten Mercedes-Siegs im vierten GP scheint die Konkurrenz nach der kriegsbedingten Pause näher dran zu sein als zuvor. 

WM-Stand

1. Antonelli 100 Punkte
2. Russell 80
3. Leclerc 59
4. Norris 51
5. Hamilton 51

1. Antonelli 100 Punkte
2. Russell 80
3. Leclerc 59
4. Norris 51
5. Hamilton 51

Auffälligster Fahrer in Miami ist Red-Bull-Superstar Max Verstappen. Der Holländer rutscht beim Start weg, kämpft sich dann von hinten durchs Feld und wird Fünfter. Um in den Podiums-Kampf einzugreifen, fehlt dem Red Bull etwas die Pace. Eine nachträgliche Fünf-Sekunden-Strafe wegen Überfahren einer Linie beim Boxenausgang bleibt ohne Folgen. 

Übrigens: Der angekündigte heftige Regen, der zur Vorverschiebung des Starts gesorgt hat, bleibt während des Rennens aus. 

Das gab zu reden

«Wenn ihr das nächste Mal eine Entscheidung trefft, sprecht bitte auch mit mir. Ich bin auch noch da», funkt in Runde 24 Charles Leclerc stinksauer an die Ferrari-Box. Was ist passiert? Die Italiener holen den Monegassen offenbar früher als geplant rein. Und dies zu einem Zeitpunkt, als sich Leclerc im Kampf um die Führung befindet. Mit dieser hat Leclerc danach nichts mehr zu tun. Auf der Schlussrunde verliert er gar noch Platz drei an Piastri und wird wegen eines Drehers nur Sechster. Stunden nach Rennenende kommts noch dicker: Weil Leclerc nach dem Dreher noch mehrere Schikanen abkürzt, wird er von den Stewards mit einer 20-Sekunden-Strafe sanktioniert. Dadurch ist er gar nur noch Achter. Ferrari ist hinter Mercedes und McLaren nur noch die dritte Kraft im Feld.

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Star-Auflauf beim GP von Miami: Lionel Messi lässt sich das Spektakel in seiner Wahlheimat nicht nehmen.
Foto: Formula 1 via Getty Images

Die Stimmen

Kimi Antonelli: «Mein Start war nicht so schlecht wie beim Sprint und vorher. Wir hatten ein grossartiges Energie-Management. Nach drei Siegen in Serie muss ich vor allem dem Team und der Familie danken.»

Lando Norris: «Ich habe gemischte Gefühle. Aber Kimi hat einen Superjob gemacht. Ich glaube, wir sind mit zwei Autos auf dem Podest zurück in der Weltmeisterschaft. Bei diesen neuen Regeln darfst du noch weniger Fehler machen als vorher.»

Oscar Piastri: «Bei diesen neuen Regeln musst du Geduld haben und warten. Diesmal hat es geklapppt. Als Team haben wir gezeigt, dass wir auf Tiefschläge reagieren können.»

Audi

Nico Hülkenberg kann von Startplatz 10 nicht profitieren. Wegen einer Kollision beim Start mit dem Williams von Sainz muss er schon früh an den Boxen einen neuen Frontflügel abholen. Wenig später muss er das Rennen gar aufgeben. Der genaue Grund ist noch unklar, es werden Getriebeprobleme vermutet.

Die Pleitenserie bei Audi geht damit nach der Disqualifikation im Sprint auch beim GP weiter. Gabriel Bortoleto fehlt schlicht der Speed, um je in Schlagdistanz zu den Punkten zu kommen. Weil Williams drei Zähler holt, verliert Audi in der Konstrukteure-WM einen Platz. Schlechter als die Hinwiler sind einzig die punktelosen Cadillac und Aston Martin. 

Das sagt Audi

Nico Hülkenberg: «So haben wir uns den Abschluss der Woche natürlich nicht vorgestellt. Ich musste wegen eines technischen Problems aufgeben. Das ist frustrierend.»

Gabriel Bortoleto: «Vom Gefühl her hatte ich die Pace, um um die Punkte zu kämpfen. Aber wenn du ganz hinten losfährst, ist es schwierig. Ich hatte einige gute Manöver, aber es hat nicht gereicht. Es ist ein solides Resultat. Ich bin stolz auf unser Team.»

Nico Hülkenberg: «So haben wir uns den Abschluss der Woche natürlich nicht vorgestellt. Ich musste wegen eines technischen Problems aufgeben. Das ist frustrierend.»

Gabriel Bortoleto: «Vom Gefühl her hatte ich die Pace, um um die Punkte zu kämpfen. Aber wenn du ganz hinten losfährst, ist es schwierig. Ich hatte einige gute Manöver, aber es hat nicht gereicht. Es ist ein solides Resultat. Ich bin stolz auf unser Team.»

So gehts weiter

Am 24. Mai wird in Montreal wieder um einen GP-Sieg gefahren. 

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