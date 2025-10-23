Für Marc Marquez ist die Saison nach seinem heftigen Sturz in Indonesien vorzeitig beendet. Das Trostpflaster: Den WM-Titel hat er sich zuvor schon gesichert.

Marc Marquez bestreitet in dieser Saison keine Rennen mehr. Foto: ADI WEDA/ADI WEDA

Darum gehts Marc Marquez fällt nach Schulter-Operation für MotoGP-Saison aus

Marquez verletzte sich beim Grand Prix von Indonesien am 5. Oktober

Der 32-jährige Spanier muss seinen Arm vier Wochen ruhigstellen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der frischgebackene spanische Weltmeister Marc Marquez wird nach einer Operation an der verletzten Schulter für den Rest der MotoGP-Saison ausfallen. Dies teilt sein Team Ducati am Donnerstag mit. Demnach müsse der 32-jährige Spanier «vier Wochen lang seinen Arm vollständig ruhig halten, bevor er mit der Rehabilitation beginnen kann».

Marquez verletzte sich bei einem Sturz in der ersten Runde des Grand Prix von Indonesien am 5. Oktober an der Schulter. Er zog sich neben einer Bänderverletzung einen Bruch des Rabenschnabelfortsatzes in der rechten Schulter zu, einem knöchernen Fortsatz des Schulterblatts. Nach einer Ruhigstellung musste sich der Ducati-Fahrer entgegen erster Prognosen doch einer Operation unterziehen.

Auf den Ausgang der MotoGP-Saison hat Marquez' Ausfall keinen Einfluss. Der Katalane errang schon Ende September frühzeitig seinen siebten Weltmeistertitel in der Königsklasse.