Ronaldo ist der erste Fussball-Milliardär

Cristiano Ronaldo hat geschafft, was vor ihm noch keinem gelungen ist: Der Portugiese ist der erste Fussballer, der die Milliardenmarke beim Vermögen geknackt hat.

Applaus und schöner Zahltag: Portugals Cristiano Ronaldo darf sich als erster Fussball-Milliardär nennen. Foto: Tibor Illyes

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Als erster Fussballer hat Cristiano Ronaldo den Status eines Milliardärs erlangt. Dies geht aus dem jüngsten Milliardärs-Index von Bloomberg hervor.

Er veranschlagt das Vermögen des nach wie vor aktiven 40-jährigen Portugiesen auf 1,4 Mrd. US-Dollar. Ronaldo befindet sich damit in illustrer Gesellschaft von Sportgrössen wie den Basketballern Michael Jordan, Magic Johnson und LeBron James, Golfer Tiger Woods und Tennisspieler Roger Federer.

Jüngster finanzieller Meilenstein auf Ronaldos Weg in den Milliardärsklub war die Vertragsverlängerung bei seinem saudi-arabischen Verein Al-Nassr im vergangenen Juni, die umgerechnet 400 Mio. Dollar schwer sein soll. Laut Bloomberg hat Ronaldo zwischen 2002 und 2023 mehr als 550 Mio. Dollar an Gehältern verdient, dazu kommen lukrative Werbeverträge mit Nike, Armani oder Castrol.