Schweden kürt sich zum U20-Weltmeister

Der U20-WM-Titel im Eishockey geht in diesem Jahr nach Schweden: Die Skandinavier ringen im Final Schweiz-Bezwinger Tschechien nieder.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Final der U20-Eishockey-WM im US-Bundesstaat Minnesota setzt sich Schweden mit 4:2 gegen Tschechien durch. Für die Skandinavier ist es nach 2012 der zweite Titelgewinn an einer U20-WM.

Mit je einem Tor im ersten und im zweiten Drittel gehen die Schweden mit einer 2:0-Führung ins letzte Drittel. Dort erhöhen die Skandinavier erst auf 3:0, ehe Tschechien zweimal trifft. Ein Goal von Ivar Stenberg acht Sekunden vor Schluss ins leere Tor sichert den Schweden schliesslich definitiv den Sieg und den WM-Titel.

Damit muss Tschechien, das im Viertelfinal gegen die Schweiz trotz zweimaligem Rückstand mit 6:2 gewann, weiter auf den ersten Junioren-Titel seit 2001 warten.