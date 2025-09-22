Der zweite Vorlauftag der Ruder-WM in Schanghai verläuft für das Schweizer Team erfreulich.

Salome Ulrich (links) und Fabienne Schweizer (rechts) ziehen an der Ruder-WM in den A-Final ein. Foto: Philipp Schmidli

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Erfolgreicher Schweizer Tag an der Ruder-WM in Schanghai. Der Doppelzweier mit Fabienne Schweizer und Salome Ulrich zog in den A-Final ein, während sich der Männer-Doppelzweier den Halbfinaleinzug sicherte.

Bei den Frauen, die in ihrem Vorlauf auf die Französinnen und die Griechinnen trafen, benötigten Schweizer und Ulrich einen Schlussspurt, um sich gegen Griechenland durchzusetzen, und sich mit dem zweiten Vorlaufrang den direkten Einzug in den A-Final zu sichern.

Der Männer-Doppelzweier mit Raphaël Ahumada und Kai Schätzle beendete seinen Vorlauf hinter den amtierenden Olympiasiegern aus Rumänien. Damit sicherten sie sich den Einzug in den Halbfinal.