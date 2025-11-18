Rückschlag für die Kadetten – Bern gegen Topteam chancenlos

Die Kadetten Schaffhausen erleben in der Gruppenphase der European League am vierten von sechs Spieltagen einen Dämpfer. Der BSV Bern ist wie erwartet chancenlos.

Kadettens Trainer Hrvoje Horvat kassiert mit seinem Team eine empfindliche Niederlage. Foto: TIL BUERGY

Darum gehts Kadetten verlieren 31:32 gegen Nexe Nasice in der European League

Odinn Rikhardsson trifft alle acht Würfe und ist Topscorer

Kadetten-Torhüter leisten nur sieben Paraden, Bern verliert 27:37 gegen Kiel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Kadetten müssen sich in der European League eine Woche nach dem 30:29-Auswärtssieg bei Nexe Nasice vor heimischem Publikum mit 31:32 geschlagen geben. Nach dem 21:21 (45.) geraten die Schaffhauser bis zur 52. Minute mit 23:26 in Rückstand. Erstmals in dieser Partie liegt ein Team mit drei Toren vorne. In der Folge kontrollieren die Gäste das Spiel – viermal führen sie mit vier Toren, zuletzt beim 32:28 (59.). Das 31:32 erzielt Kadettens Kreisläufer Lucas Meister erst praktisch mit der Schlusssirene.

Einer der Gründe für die Niederlage: Die Torhüter Morena Car (4) und Leon Bergmann (3) bringen zusammen lediglich sieben Paraden zustande. Dafür überzeugt Odinn Rikhardsson, der sämtliche acht Schüsse im Tor unterbringt und der erfolgreichste Werfer der Partie ist. Mit einem Sieg wären die Kadetten der Hauptrunde deutlich nähergekommen, nun aber liegen die Kroaten einen Punkt vor ihnen an der Spitze der Gruppe H.

Bern verliert gegen Topteam Kiel

In der Gruppe B bleibt der BSV Bern wie erwartet punktlos. Er verliert beim deutschen Topteam Kiel 27:37. Bis zum 8:9 halten die Gäste gut mit, dann zieht der Favorit davon. Zur Pause liegen die Berner 14:19 hinten, in der 39. Minute steht es aus ihrer Sicht 16:26.

Während Michael Kusio beim BSV achtmal trifft, ist auf Seiten von Kiel Bence Imre mit zehn Toren (kein Fehlwurf) der beste Werfer. Lukas Laube, der Schweizer Kreisläufer bei den Deutschen, ist dreimal erfolgreich.