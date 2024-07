Jetzt ist es fix: Der FC Lugano trifft in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League am 8. und 15. August auf Partizan Belgrad.

Luganos Trainer Mattia Croci-Torti reist mit seinem Team nach Belgrad.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Partizan Belgrad schied wie Lugano aus der Champions-League-Qualifikation aus. Die Serben unterlagen Dynamo Kiew mit dem Gesamtskore von 2:9.

In der 3. Qualifikationsrunde der Europa League kommts nun zum Duell zwischen Lugano und Belgrad. Das Hinspiel findet am 8. August in Thun statt.