Glaubst du, dein Jass-Talent kann die Konkurrenz in den Schatten stellen? Wenn du dich im Jassen beweisen möchtest, dann ist jetzt deine Chance! Mach mit bei der 8. Schweizer Schieber-Meisterschaft und zeig allen, was du drauf hast. Die Qualifikationsturniere sowie der Halbfinal finden online auf jass.ch statt. Wenn du bei einer Qualifikations-Partie 1150 Punkte oder mehr erzielst, bist du direkt für den Halbfinal qualifiziert. Die besten 100 Jasserinnen und Jasser des Halbfinals und der Titelverteidiger kämpfen am 16. November im Theater Casino Zug um die Jass-Krone.

Bereite dich auf die Qualifikation vor

Du kannst bis zum Beginn der Qualifikationsphase am 4. Oktober im Bootcamp auf jass.ch trainieren, so oft du möchtest. Das verbessert nicht nur deine Fähigkeiten, sondern erhöht auch deine Chancen für den Halbfinal.

Jeder, der sich im Bootcamp auf die Qualifikation vorbereitet, erhält fünf zusätzliche Partien, die während der Qualifikationsphase nach Belieben eingesetzt werden können. Ausserdem erhalten die drei besten Spielerinnen oder Spieler einer Partie Coop-Gutscheine im Wert von je 100 Franken.

Foto: Getty Images/Fotosearch RF

Zusätzlich gibt es in diesem Jahr drei Trumpf-Sonntage (6., 13. und 20. Oktober), an denen jeweils fünf Partien gespielt werden können – normalerweise sind es nur zwei pro Tag. Darüber hinaus kannst du durch die Funktion «Freunde einladen» weitere Chancen zur Qualifikation erhalten. Für jede neue Person, die du zur Teilnahme am Qualifikationsturnier auf jass.ch motivierst, bekommst du zwei Bonuspartien.

Hol dir die Jass-Krone! ♠ Zwischen dem 27. September und 3. Oktober kannst du dich in unserem Bootcamp auf die Qualifikationsphase vorbereiten. ♠ Ab dem 4. Oktober kannst du dich während 20 Spieltagen auf der Internet-Plattform jass.ch für den Halbfinal qualifizieren. ♠ Gespielt wird der Schieber über 12 Runden. Während der Qualifikationsphase kannst du täglich zwei Partien spielen, an den drei Trumpfsonntagen (6., 13. und 20. Oktober) sind es sogar fünf. ♠ Wer im Rahmen eines Qualifikationsturniers 1150 Punkte oder mehr erzielt, qualifiziert sich für den Halbfinal. ♠ Während des Halbfinals vom 24. bis 27. Oktober kannst du neu insgesamt sechs Partien spielen, davon werden die besten drei in die Rangliste eingetragen. Die 100 Spielerinnen und Spieler mit der höchsten Punktzahl qualifizieren sich für das Finalturnier. ♠ Unter allen Finalteilnehmenden wird am 16. November 2024 im Theater Casino Zug der 8. Schweizer Meister oder die 8. Schweizer Meisterin im Schieber gekürt. Viel Glück! ♠ Zwischen dem 27. September und 3. Oktober kannst du dich in unserem Bootcamp auf die Qualifikationsphase vorbereiten. ♠ Ab dem 4. Oktober kannst du dich während 20 Spieltagen auf der Internet-Plattform jass.ch für den Halbfinal qualifizieren. ♠ Gespielt wird der Schieber über 12 Runden. Während der Qualifikationsphase kannst du täglich zwei Partien spielen, an den drei Trumpfsonntagen (6., 13. und 20. Oktober) sind es sogar fünf. ♠ Wer im Rahmen eines Qualifikationsturniers 1150 Punkte oder mehr erzielt, qualifiziert sich für den Halbfinal. ♠ Während des Halbfinals vom 24. bis 27. Oktober kannst du neu insgesamt sechs Partien spielen, davon werden die besten drei in die Rangliste eingetragen. Die 100 Spielerinnen und Spieler mit der höchsten Punktzahl qualifizieren sich für das Finalturnier. ♠ Unter allen Finalteilnehmenden wird am 16. November 2024 im Theater Casino Zug der 8. Schweizer Meister oder die 8. Schweizer Meisterin im Schieber gekürt. Viel Glück! Hier gehts zum Bootcamp

Preise im Wert von 80'000 Franken

Mitmachen lohnt sich! Während der Qualifikationsphase werden 15 Coop-Gutscheine im Wert von je 100 Franken verlost. Wer die Funktion «Freunde einladen» nutzt, nimmt automatisch an der Verlosung von 10 Rubbellos-Paketen im Wert von je 100 Franken teil. Je mehr Freunde du einlädst, desto höher ist deine Gewinnchance.

Für alle, die sich für das Finalturnier qualifizieren, gibt es ein Geschenkpaket im Wert von mindestens 700 Franken. Und wer sich bei der Schieber-Meisterschaft am 16. November die Krone aufsetzt, kann sich neben dem Pokal auch über einen Coop-Einkaufsgutschein im Wert von 4000 Franken und weitere tolle Preise freuen.

Wildcard für den Titelverteidiger

Vergangenes Jahr ging die Jass-Krone ins Rüebliland zu Walter Steiner (62) aus Muri AG. Der Maschinenmechaniker holte sich die Trophäe zum zweiten Mal in Folge. «Die Pokale sehen gut aus nebeneinander, und ich hätte sogar noch Platz für mehr», scherzt Steiner.

Ob aller guten Dinge wirklich drei sind, werden wir am 16. November erfahren. Dann tritt Walter Steiner dank einer Wildcard zum dritten Mal an. Wir drücken ihm und natürlich allen Jassbegeisterten, die an der Qualifikation teilnehmen, die Daumen.