Erstmals triumphiert ein BMW Razgatlioglu ist Superbike-Weltmeister – Aegerter auf Platz 9

In der Superbike-WM ist die Entscheidung um den Titel im zweitletzten Rennen gefallen. Dem Türken Toprak Razgatlioglu reicht am Samstag in Jerez ein zweiter Platz zum Titel.