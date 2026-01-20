Die Schweizer Fussballerinnen reisen für das dritte Heimspiel der WM-Qualifikation gegen Malta ins Tessin: Die Partie wird das erste Pflichtspiel überhaupt in der neuen Arena von Lugano sein.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Frauen-Nationalteam bestreitet das dritte Heimspiel der WM-Qualifikation im Tessin. Die Partie gegen Malta am Freitag, 5. Juni, markiert gleichzeitig die Eröffnung des neuen Stadions in Lugano.

Lange ists her, seit das Nationalteam der Frauen letztmals im Tessin angetreten ist. Im Februar vor 20 Jahren wars, als ein Testspiel zwischen der Schweiz und Dänemark mit 1:1 geendet hat.

Bereits bekannt waren die Termine der ersten zwei Qualifikationsspiele vor heimischem Publikum. Am Dienstag, 3. März, tritt die Equipe von Coach Rafel Navarro in Lausanne gegen Nordirland an. Am Dienstag, 14. April, spielen die Schweizerinnen in Zürich gegen die Türkei. Dazwischen sind sie am Samstag, 7. März, auf Malta zu Gast.