Alex Marquez mit zweitem Sprint-Sieg der Saison

Nach einem packenden Duell mit Pedro Acosta lässt sich Alex Marquez als Sieger des Sprintrennens beim GP von Portugal feiern.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Marquez entschied das Rennen mit seinem Überholmanöver in der viertletzten von zwölf Runden und liess Acosta danach nicht mehr herankommen. Platz 3 ging an den Italiener Marco Bezzecchi.
Der 29-jährige Katalane Alex Marquez zementierte in Abwesenheit seines bereits als Weltmeister feststehenden älteren Bruders Marc Marquez Platz 2 in der WM-Wertung. Dieser war ihm schon nach dem 2. Platz im Sprint von Malaysia nicht mehr zu nehmen.