Alex Marquez mit zweitem Sprint-Sieg der Saison

Alex Marquez sichert sich beim Sprintrennen des GP von Portugal in der MotoGP-Klasse seinen zweiten Saisonsieg in diesem Format. Der Spanier hält in Portimão seinen Landsmann Pedro Acosta in Schach.

Nach einem packenden Duell mit Pedro Acosta lässt sich Alex Marquez als Sieger des Sprintrennens beim GP von Portugal feiern. Foto: JOSE SENA GOULAO

Marquez entschied das Rennen mit seinem Überholmanöver in der viertletzten von zwölf Runden und liess Acosta danach nicht mehr herankommen. Platz 3 ging an den Italiener Marco Bezzecchi.

Der 29-jährige Katalane Alex Marquez zementierte in Abwesenheit seines bereits als Weltmeister feststehenden älteren Bruders Marc Marquez Platz 2 in der WM-Wertung. Dieser war ihm schon nach dem 2. Platz im Sprint von Malaysia nicht mehr zu nehmen.