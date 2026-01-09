Brahim Diaz schiesst Marokko in den Afrika-Cup-Halbfinal

Marokko bleibt beim Heimturnier am Afrika-Cup auf Titelkurs. Der WM-Halbfinalist von 2022 stösst mit einem 2:0 gegen Kamerun in den Halbfinal vor.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Brahim Diaz trifft auch im fünften Spiel an diesem Afrika-Cup und legt die Basis zum Viertelfinal-Erfolg der Marokkaner. Der Stürmer von Real Madrid lenkt in der 26. Minute einen Schuss geschickt ins gegnerische Tor. Das 2:0 in Marokkos Hauptstadt Rabat erzielt Ismael Saibari von PSV Eindhoven eine gute Viertelstunde vor Schluss.

Im anderen Viertelfinal vom Freitag scheidet Mali mit den beiden letzten im Turnier verbliebenen Vertretern aus der Super League aus. Grasshopper Abdoulaye Diaby und Lausannes Gouassou Diakité scheitern in Tanger mit 0:1 an Senegal. Die zwei entscheidenden Aktionen gibt es in der ersten Halbzeit: das Tor von Evertons Iliman Ndiaye (27.) und die Gelb-Rote Karte gegen Malis Mittelfeldspieler Yves Bissouma (45.).

Im Halbfinal trifft Senegal auf Ägypten oder die Elfenbeinküste und Marokko auf Algerien oder Nigeria. Die letzten zwei Viertelfinals finden am Samstag statt.