Schwimmen Alle Schweizer scheitern – auch Mityukov

Am zweiten Tag der Pool-Wettkämpfe an den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur übersteht keiner aus dem Schweizer Team die Vorläufe – auch Roman Mityukov nicht.

Publiziert: 07:03 Uhr | Aktualisiert: vor 21 Minuten