Ein Aktion von Laureus Schweiz & Ringier Medien Schweiz

Die 14-jährige Yorina spielt für ihr Leben gerne Fussball. Doch ihr Fussballtraum stand auf der Kippe. Denn die Ausgaben für den Clubbeitrag und das Material summieren sich auf mehrere hundert Franken – und diesen Betrag kann sich ihre alleinerziehende Mutter nicht leisten. So wie Yorina ergeht es vielen Kindern in der Schweiz. Rund jedes sechste Kind ist hierzulande armutsbetroffen oder -gefährdet.

Mit «Empowerment Sport» Familienleben erleichtern Glücklicherweise gibt es Institutionen wie die Laureus Stiftung und die Winterhilfe. Mit ihrem gemeinsamen Programm «Empowerment Sport» unterstützen sie Kinder wie Yorina. Die Idee: Mit 500 Franken schenkt man einem Kind ein Jahr lang den Beitritt in einen Sportclub und das dafür nötige Sportmaterial. «Familien sparen oft bei Dingen, die weniger schmerzen – etwa beim Sport», erklärt Martin Wittwer, Geschäftsführer der Laureus Stiftung Schweiz. «Wir sind aber überzeugt, dass Sport den Kindern in der Entwicklung hilft.» In sieben sozialen Sportprogrammen fördert Laureus jährlich mehr als 20'000 Kinder in der Schweiz.

500 Franken = 1 Jahr Sport Während viele Kinder ihre Leidenschaft für Sport im Verein ausleben, bleibt diese Möglichkeit für einige unerreichbar. Hier setzt die Laureus Stiftung Schweiz und die Winterhilfe an: Mit einer Weihnachtsspende von 500 Franken schenken Sie einem Kind ein Jahr im Sportverein inklusive Ausrüstung. Umgesetzt wird das Programm «Sport Empowerment» ab 2025. Dieses Geschenk bedeutet weit mehr als Bewegung – es fördert Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Integration. Unterstützen Sie ein Programm, das Kindern die Chance gibt, über sich hinauszuwachsen und ihr Potenzial zu entdecken.

Die Winterhilfe setzt sich sowohl für Kinder als auch Erwachsene ein. Seit ihrer Gründung 1936 entlastet sie Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Die Organisation zahlt dringende Rechnungen, gibt Kleider und Einkaufsgutscheine ab und ermöglicht Familien und Kindern gemeinsame Ausflüge. Mit «Empowerment Sport» finanziert sie Kindern und Jugendlichen ihr Wunschhobby – ob Fussball, Badminton oder Eishockey.

Eine Fussballer-Legende ist Botschafter

Unterstützt wird «Empowerment Sport» vom ehemaligen Nati-Spieler und heutigen TV-Experten Alain Sutter (56). Er ist einer von rund 30 prominenten Laureus-Botschafterinnen und -Botschafter. «Ich mache bei Laureus mit, weil ich weiss, dass Sport und Bewegung essentiell wichtig sind, um physisch und psychisch gesund zu sein und zu bleiben», sagt Sutter. «Dieser Aspekt wird den Kindern in allen Laureus-Projekten mit auf ihren Lebensweg gegeben.»

Bereits Mitte Oktober hat der Ex-Internationale das erste Kindergesicht zum Strahlen gebracht. Er überraschte die 14-jährige Yorina mit einem Paar neuen Fussballschuhen. Dank der Spendengelder muss sie sich um den Vereinsbeitrag für nächstes Jahr keine Sorgen machen. «Die Familie ist sehr erleichtert und dankbar, dass wir ihrem Kind diese Möglichkeit bieten können», berichtet Geschäftsführer Wittwer. «Das erleichtert das Leben der ganzen Familie.»