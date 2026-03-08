Schweizer Doppelsieg im Ski-Bergsteigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ski-Bergsteigen

Die Schweizer prägen den Abschluss der Skitourenrennen-EM in Aserbaidschan. Im nicht-olympischen Vertikal-Rennen siegte Rémi Bonnet vor seinem Landsmann Aurélien Gay und dem Österreicher Christoph Hochenwarter. Robin Bussard (4.) und Ludovic Lattion (6.) rundeten das tolle Schweizer Teamergebnis ab. Im Rennen der Frauen sicherte sich Caroline Ulrich Bronze. Die 24-jährige Westschweizerin musste sich einzig der Österreicherin Sarah Dreier und der Italienerin Giulia Murada geschlagen geben. Thibe Deseyn (4.) fehlte etwas mehr als eine halbe Minute auf ihre Landsfrau respektive zu Bronze. Marianne Fatton (5.), die an Olympia gross abgeräumt hat und an der EM zweimal Gold und einmal Silber gewann, ging für einmal leer aus.

Snowboard

Der Schweizer David Hablützel kehrte mit Platz 8 in den Weltcup zurück. In der Halfpipe in Sapporo war er damit der beste Europäer. Der Australier Valentino Guseli im 2. Rang war der einzige Athlet, der mit den Japanern mithalten konnte. Sechs der ersten sieben Plätze gingen an die Einheimischen. Es gewann Yuto Totsuka, Dritter wurde Ryusei Yamada. Der Final konnte aufgrund der schlechten Wetterbedingungen nicht durchgeführt werden, sodass die Resultate der Qualifikation gewertet wurden. Jan Scherrer klassierte sich nach einem Sturz am Ende des 15-köpfigen Klassements. Der 31-jährige St. Galler stürzte bereits in Livigno und musste den olympischen Halfpipe-Wettbewerb in der Folge auslassen.